الكشف عن نتائج التحقيق الإسرائيلي حول استهداف حافلة بصاروخ (كورنيت) الشهر الماضي





وأضافت الصحيفة: أنه تبين من التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، وجود قصور وإهمال في إدارة القوات على الأرض.





وتابعت (يديعوت أحرونوت): أنه "بناء على ذلك صدرت مذكرة أوامر وتعليمات لقائد كتيبة وعنصرين من قادة السريا حول الأمر، تهدف لاستنتاج الدروس، فيما سيتم تنفيذ خطة خلال الأسابيع القادمة؛ لتصحيح الأخطاء وتدريب القوات.





وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، قد أعلنت مسؤوليتها عن استهداف حافلة للجيش الإسرائيلي بواسطة صاروخ (كورنيت)، أسفر وفق المصادر الإسرائيلية عن إصابة اثنين بجروح متوسطة.

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن التحقيق في حادث إطلاق صاروخ (كورنيت) من قطاع غزة، نحو حافلة للجيش الإسرائيلي في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قد انتهى.