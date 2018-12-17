جورجيا تُناقش نقل سفارتها إلى القدس

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن جورجيا، هي الدولة التالية، التي ستفتح إسرائيل حوارًا معها حول نقل السفارة إلى القدس، وقد تم الاتفاق على هذا في اجتماع بين نائب وزيرة الخارجية تسيبي حوتوفيلي، ورئيسة جورجيا الجديدة، سالوما زوربيشفيلي.وكانت حوتوفيلي، ضيفة شرف في مراسم أداء اليمين للرئيسة الجورجية، نيابة عن الوفد الإسرائيلي، واجتمعت مع الرئيسة المنتخبة، وقالت: "في ضوء صداقتنا العميقة، نريد أن نرى جورجيا تنقل سفارتها إلى القدس عاصمة إسرائيل".وتم الاتفاق على البدء بحوار حول هذه المسألة مع الحكومة الجديدة، ومع رئيس الوزراء المنتخب حديثًا، الذي تولى منصبه قبل ستة أشهر.