دولي

استطلاع رأي: 58٪ من الإسرائيليين غير راضين عن أداء نتنياهو كوزير للجيش

استطلاع رأي: 58٪ من الإسرائيليين غير راضين عن أداء نتنياهو كوزير للجيش
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) أنه في ضوء سلسلة الهجمات في الضفة الغربية، قال 58٪ من الجمهور الإسرائيلي إنهم لا يشعرون بالرضا عن أداء بنيامين نتنياهو كوزير للجيش، وفقاً لمسح نشرته (شركة الأخبار) مساء أمس الأحد.

وقال 60٪ من الإسرائيليين الذي شملهم الاستطلاع: إنهم غير راضين عن أداء موشيه كحلون (كلنا) كوزير للمالية.

وشملت الدراسة التي أجراها مينو جيفاع، ومينا تسيماح من معهد البحوث (مدغام)، بالتعاون مع معهد (أيبانيل)، استقصاءين حول عدد النواب، بحيث فحص أولهما: الخريطة السياسية في حال قرر رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، خوض الانتخابات القريبة على رأس قائمة مستقلة؛ فيما فحص الثاني: ما إذا سيتغير عدد النواب الذين سيحصل عليهم غانتس في حال انضمامه إلى رئيس (يوجد مستقبل)، يئير لبيد لديه، في هذه الانتخابات.

ويظهر الاستطلاع تعزيزاً طفيفاً لحزب مستقل يرأسه غانتس، والذي حصل على 15 مقعداً في الشهر الماضي في مسح أجراه نفس المعهد.

فيما يلي نتائج الاستطلاع:

حصل الليكود على 28، حزب برئاسة غانتس حصل على 16، وحزب يوجد مستقبل على 13، والقائمة المشتركة حصل 12 مقعدًا.

كما حصل المعسكر الصهيوني على 10 أصوات، والبيت اليهودي 9، وحزب يهدوت هتوراه 9، أما يسرائيل بيتينو 6 أصوات، شاس – 5، كلنا – 5، حزب برئاسة أورلي ليفي أبكسيس – 5، ميرتس – 4.

وفي حال انضمام غانتس إلى لبيد، الليكود يحصل على 29 مقعداً، وحزب برئاسة غانتس ولبيد 26 مقعداً، فيما القائمة المشتركة 12، والمعسكر الصهيوني 10، والبيت اليهودي 9 أصوات، ويحصل يهدوت هتوراه على 7، يسرائيل بيتينو 7 أصوات، وشاس 5 أصوات، وحزب كلنا 5، وكذلك حزب برئاسة أورلي ليفي أبكسيس، وأيضا حزب ميرتس 5 مقاعد.

وتم النشر، في بداية الشهر الجاري، أن 130 مؤسساً وقعوا وثائق تسجيل حزب جديد برئاسة رئيس الأركان السابق بيني غانتس.

 ووفقًا لتقرير نشرته قناة الأخبار، يبدو أن غانتس قرر خوض الانتخابات في قائمة منفصلة، وليس في المركز الثاني في حزب آخر، وإذا انضم إلى حزب آخر، فسيفعل ذلك كجزء من قائمة وليس كشخص منفرد، ولم يتم بعد تقديم وثائق التسجيل إلى مسجل الأحزاب، ومن المحتمل أن يتم إرسالها بعد إعلان موعد للانتخابات، وقد تم بالفعل اختيار اسم للحزب الجديد.

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