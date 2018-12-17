نتنياهو يُؤكد استمرار التطبيع مع الدول العربية بفضل التكنولوجيا والابتكارات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، أنه لا يستبعد أن تتطور العلاقات مع الفلسطينيين بشكل إيجابي، في ظل التطبيع المتواصل بين إسرائيل والدول العربية، وفق تعبيره.



وقال: إن هناك عملية تطبيع بين إسرائيل والعالم العربي بفضل التكنولوجيا والابتكارات الإسرائيلية، في مجالات المياه والكهرباء والطب والتقنيات العالية.



وأضاف في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية العامة، أثناء اجتماع لسفراء إسرائيل لدى دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا: أن ذلك يحصل حتى بدون حدوث تقدم في المسيرة السلمية مع الفلسطينيين.



ولفت نتنياهو مع ذلك إلى أنه لا يستبعد أن يحدث تقدم في المسيرة السلمية مستقبلاً، بفضل هذا التطبيع.

رام الله - دنيا الوطن