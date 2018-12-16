دولي

صدعٌ في الحكومة الإسرائيلية بسبب عمليات الضفة

صدعٌ في الحكومة الإسرائيلية بسبب عمليات الضفة
رام الله - دنيا الوطن
تراشق وزراء الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، الاتهامات بسبب جولة العمليات الأخيرة، التي شهدتها الضفة الغربية.

ووفقاً للقناة السابعة الإسرائيلية، فقد استغل وزراء حزب (البيت اليهودي) النقاش لتحميل نتنياهو مسؤولية ما يجري بسبب تمسكه بحقيبة وزارة الجيش، وعدم منحها لرئيس حزب (البيت اليهودي) نفتالي بنيت.

ومن جانبه، فقد هاجم بنيت، نتنياهو لإصراره على تمسكه بحقيبة وزارة الجيش قائلاً: "لقد فقدنا الردع، ويجب علينا أن نطلق العنان لقوات الجيش الإسرائيلي، للعمل بكل حرية في مواجهة ما أسماه بـ "الإرهاب"، مضيفاً: "إن الاسرائيليين أصبحوا يُقتلون بسبب عدم خوف الفلسطينيين"، على حد تعبيره.

كما لمز بينت، نتنياهو قائلاً: "يا ليتك تستخدم القوة التي تستخدمها ضدنا، ضدهم"، كما جددت وزيرة القضاء أيلت شكيد، دعوتها لتعيين بنيت وزيراً للجيش.

وفي المقابل رد وزراء حزب (الليكود)، مزاعم واتهامات وزراء حزب (البيت اليهودي) بخصوص تحميل نتنياهو مسؤولية ما يجري في الضفة بسبب تمسكه بوزارة الجيش، حيث أوضح وزير المواصلات يسرائيل كاتس قائلاً: "لا مشكلة من تولي رئيس الحكومة لحقيبة وزارة الجيش، فقد فعلها من قبله بن غوريون وشامير ورابين".

بدوره، وجه كاتس كلامه لبينت قائلاً: "إن القول بأن وزير الجيش مسؤول عن كل ثغرة وحاجز، لا أساس له من الصحة، حيث إن خبرتي العسكرية التي اكتسبتها من خدمتي بالجيش الإسرائيلي، لا تقل عن خبرتك، فالمسؤول عن متابعة هذه التفاصيل التكتيكية، هم الضباط من مختلف المستويات، كرئيس الأركان، وقادة المناطق الفرق الألوية".

أخبار ذات صلة

اشتباكات في بروكسل بين متظاهرين وقوات الأمن احتجاجاً على ميثاق الهجرة

اشتباكات في بروكسل بين متظاهرين وقوات الأمن احتجاجاً على ميثاق الهجرة

شاهد: احتفالاً ببلوغها الـ (102).. استرالية تقفز بالمظلة من ارتفاع (4300) متر

شاهد: احتفالاً ببلوغها الـ (102).. استرالية تقفز بالمظلة من ارتفاع (4300) متر

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق &#34;ذي مصداقية&#34; في قضية مقتل خاشقجي

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق "ذي مصداقية" في قضية مقتل خاشقجي

وزير إسرائيلي: آن الأوان لإعادة الردع كي نستطيع الانتصار

وزير إسرائيلي: آن الأوان لإعادة الردع كي نستطيع الانتصار

غرينبلات يُعلّق على دعوات اغتيال الرئيس الفلسطيني

غرينبلات يُعلّق على دعوات اغتيال الرئيس الفلسطيني

نتنياهو يُضحي بوزارة الخارجية الإسرائيلية ويتمسك بوزارة الجيش

نتنياهو يُضحي بوزارة الخارجية الإسرائيلية ويتمسك بوزارة الجيش

نائبة في الكونغرس الأمريكي تقرر ارتداء الثوب الفلسطيني عند قسم اليمين

نائبة في الكونغرس الأمريكي تقرر ارتداء الثوب الفلسطيني عند قسم اليمين

أستراليا تُعيّن قائداً عسكرياً حاكماً عاماً للبلاد

أستراليا تُعيّن قائداً عسكرياً حاكماً عاماً للبلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

اغتيال أبو مازن والعالول

اغتيال أبو مازن والعالول

شؤون فلسطينية

القناة 14: الجيش الإسرائيلي عَثر على سلاح استُخدم بعملية (جفعات آساف)

القناة 14: الجيش الإسرائيلي عَثر على سلاح استُخدم بعملية (جفعات آساف)

المُنسق الإنساني يُعرِب عن قلقه إزاء تصاعُد العنف في الضفة الغربية

المُنسق الإنساني يُعرِب عن قلقه إزاء تصاعُد العنف في الضفة الغربية

توسيع التعاون يبن فلسطين ورومانيا في عديد المجالات التربوية والتعليمية

توسيع التعاون يبن فلسطين ورومانيا في عديد المجالات التربوية والتعليمية

إصابة شابين دهستهما مركبة للاحتلال بالبيرة واعتقال مواطن على حاجز قلنديا

إصابة شابين دهستهما مركبة للاحتلال بالبيرة واعتقال مواطن على حاجز قلنديا

مطالبات إسرائيلية بإزالة نصب تذكاري لأديب فلسطيني في عكا

مطالبات إسرائيلية بإزالة نصب تذكاري لأديب فلسطيني في عكا

إصابة شاب بجراح حرجة برصاص الاحتلال في قلقيلية

إصابة شاب بجراح حرجة برصاص الاحتلال في قلقيلية

الأمير طلال آل سعود يستنكر اقتحام جيش الاحتلال مقر اللجنة الأولمبية الفلسطينية

الأمير طلال آل سعود يستنكر اقتحام جيش الاحتلال مقر اللجنة الأولمبية الفلسطينية

عشراوي تبحث مع برلماني هولندي آخر التطورات السياسية

عشراوي تبحث مع برلماني هولندي آخر التطورات السياسية

منوعات

فيديو: &#34;بوسة مفاجأة&#34; من شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب

فيديو: "بوسة مفاجأة" من شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب

هارفي واينستين يتباهى بـ&#34;إقامة علاقة&#34; مع جينيفر لورانس.. والممثلة الأمريكية تكذبه

هارفي واينستين يتباهى بـ"إقامة علاقة" مع جينيفر لورانس.. والممثلة الأمريكية تكذبه

منة فضالي تكشف حقيقة أزمة بدل الرقص وخلافها الأخير

منة فضالي تكشف حقيقة أزمة بدل الرقص وخلافها الأخير

فيديو: محمد عساف يفاجئ طفل فلسطيني يحلم برؤيته... لحظات مؤثرة

فيديو: محمد عساف يفاجئ طفل فلسطيني يحلم برؤيته... لحظات مؤثرة

مرصع بالذهب وبه صالون استقبال.. صور قبر الفنان الراحل حسن كامي تثير الجدل

مرصع بالذهب وبه صالون استقبال.. صور قبر الفنان الراحل حسن كامي تثير الجدل

فيديو: حسن الرداد يقلد إيمي سمير غانم ويحكي موقف طريف

فيديو: حسن الرداد يقلد إيمي سمير غانم ويحكي موقف طريف

بدرية أحمد تثير الجدل بـ&#34;إيحاءات جنسية&#34;.. ومطالبة بتدخل المباحث الإماراتية

بدرية أحمد تثير الجدل بـ"إيحاءات جنسية".. ومطالبة بتدخل المباحث الإماراتية

إليسا ترد لأول مرة بالفيديو على الساخرين من شفاهها

إليسا ترد لأول مرة بالفيديو على الساخرين من شفاهها

ملكة جمال سوريا &#34;سارة نخلة&#34; تفجر مفاجأة بشأن أنباء انفصالها عن زوجها

ملكة جمال سوريا "سارة نخلة" تفجر مفاجأة بشأن أنباء انفصالها عن زوجها

إطلالة بدوية مثيرة لـ&#34;نسرين أمين&#34;

إطلالة بدوية مثيرة لـ"نسرين أمين"

عربي

مصرع 17 مدنياً بضربة للتحالف الدولي على بلدة هجين شرق سوريا

مصرع 17 مدنياً بضربة للتحالف الدولي على بلدة هجين شرق سوريا

شاهد: ابن سلمان وابن زايد يُلوّحان بهذه الإشارة.. فماذا تعني؟

شاهد: ابن سلمان وابن زايد يُلوّحان بهذه الإشارة.. فماذا تعني؟

الكويت: قطر لم تُعطِ ظهرها للمصالحة الخليجية

الكويت: قطر لم تُعطِ ظهرها للمصالحة الخليجية

مسؤول ألماني: وزير أمريكي منع اجتياح قطر

مسؤول ألماني: وزير أمريكي منع اجتياح قطر