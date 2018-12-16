وزير إسرائيلي: آن الأوان لإعادة الردع كي نستطيع الانتصار

نقلت صحيفة (يديعوت أحرنوت) عن نيفتالي بينت وزير التعليم الإسرائيلي، قوله: "آن الأوان لإعادة الردع، كي تستطيع "إسرائيل" الانتصار".



جاء ذلك، خلال تظاهرة احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس، احتجاجاً على الوضع الأمني في الضفة الغربية، بعد سلسلة من العمليات.



قال بينت: "إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تفضل حقوق الفلسطينيين على حساب أمن المستوطنين في الضفة الغربية".





رام الله - دنيا الوطن