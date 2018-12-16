دولي

وزير إسرائيلي: آن الأوان لإعادة الردع كي نستطيع الانتصار

وزير إسرائيلي: آن الأوان لإعادة الردع كي نستطيع الانتصار
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (يديعوت أحرنوت) عن نيفتالي بينت وزير التعليم الإسرائيلي، قوله: "آن الأوان لإعادة الردع، كي تستطيع "إسرائيل" الانتصار".

جاء ذلك، خلال تظاهرة احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس، احتجاجاً على الوضع الأمني في الضفة الغربية، بعد سلسلة من العمليات.

قال بينت: "إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تفضل حقوق الفلسطينيين على حساب أمن المستوطنين في الضفة الغربية".

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