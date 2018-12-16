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دولي

غرينبلات يُعلّق على دعوات اغتيال الرئيس الفلسطيني

غرينبلات يُعلّق على دعوات اغتيال الرئيس الفلسطيني
الرئيس محمود عباس وجيسون غرينبلات
رام الله - دنيا الوطن
دان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ترامب للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية في الأيام الأخيرة، كما دان صوراً نشرها مستوطنون إسرائيليون، تدعو لاغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكتب غرينبلات في تغريدة نشرها على حسابه على موقع (تويتر)، أن "هذا ليس رداً معقولاً على الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي".

ويأتي ذلك في أعقاب عدد من الحوادث التي تعرض فيها مدنيون فلسطينيون للهجوم من قبل المستوطنين في مواقع مختلفة في الضفة الغربية، وبشكل خاص رشق الحجارة على سياراتهم.

وكتب غرينبلات، "أنه على الرغم من أن الهجمات التي وقعت هذا الأسبوع غير مقبولة، إلا أنها لا تمنح الشرعية للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين".

وقال المبعوث الأمريكي: "رشق الحجارة على السيارات التي لا علاقة لها بهذه الهجمات، ليس رداً مشروعاً، يمكن قتل الأبرياء".

ودان غرينبلات اللافتات التي تم تعليقها في أنحاء الضفة الغربية من قبل ناشطين يمينيين، يدعون فيها إلى اغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

 وقال غرينبلات: إنه دان هذه اللافتات "كما أدين التحريض في الجانب الفلسطيني" وأوضح أن على الطرفين تعزيز حوار السلام بدلاً من العنف.

ويعتبر تعقيب غرينبلات على عنف المستوطنين في الضفة الغربية حالة استثنائية، يشير فيها مسؤول كبير في إدارة ترامب مباشرة إلى عنف المدنيين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.

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