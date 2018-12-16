نتنياهو يُضحي بوزارة الخارجية الإسرائيلية ويتمسك بوزارة الجيش

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر أن يصبح وزيراً دائماً للجيش، لافتةً إلى أنه سيعمل على إنهاء وضع يده على وزارة الخارجية.



وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو سيقدم تعيينه كوزير دائم للجيش، أمام الحكومة للموافقة عليها، على أن يتم تقديم التعيين للكنيست يوم الاثنين للموافقة عليه.وأشارت الصحيفة، إلى أن نتنياهو سيتعهد بتقديم مرشح لوزارة الخارجية بدلاً عنه، وذلك بنهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2019.وحسب الصحيفة، فإن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت، يرى أن العدد الكبير من الحقائب الوزارية في يد نتنياهو، ممكن أن تبقى كما هي إذا لزم الأمر، في حال كان هناك حد زمني معين.وقال ماندلبليت بعد تقديم التماسات من جهات عدة إلى المحكمة العليا بهذا الخصوص: "من الممكن القول بقانونية الوضع المؤقت والقصير، على أن يكون ذلك ضمن مراعاة الوضع القانوني بهدف إعادة تشكيل الهيكل الحكومي، في مواجهة الاستقالة غير المتوقعة من وزير الجيش".ويتولى نتنياهو مناصب عدة منها: "رئيس الوزراء، والخارجية، والجيش، والهجرة والاستيعاب والصحة".