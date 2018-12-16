مباشر | مواطنون يحتشدون في ساحة الكتيبة بغزة للمشاركة في إحياء ذكرى حماس ال31

دولي

نائبة في الكونغرس الأمريكي تقرر ارتداء الثوب الفلسطيني عند قسم اليمين

نائبة في الكونغرس الأمريكي تقرر ارتداء الثوب الفلسطيني عند قسم اليمين
رشيدة طليب
رام الله - دنيا الوطن
 قالت العضوة المنتخبة في الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، إنها تعتزم ارتداء الثوب الفلسطيني، في أثناء مراسم القسم الجمهوري، تحت سقف الكونغرس.

ونشرت طليب على حسابها على "إنستجرام"، أنها تنوي ارتداءَ الثوبِ الفلسطيني يوم القسم الجمهوري، مرفقةً صورةً لثوبٍ من التراث الفلسطيني.

وحازت طليب مَقعَدًا داخل الكونغرس الأمريكي عن ولاية ميشيغان بعد فوزها في انتخابات التجديد النصفي، إذ تعد رشيدة طليب أول عربية مسلمة من أصول فلسطينية تدخل الكونغرس عن ولاية ميشيغان.

يُذكر أن رشيدة طليب (42 عاما) هي الأكبر من بين 14 اخ وأخت، ولدوا جميعاً لأبوين مهاجرين من الضفة الغربية في فلسطين، بحسب ما كتبت على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي من جناح بيرني ساندرز في الحزب الديمقراطي، وتدعو إلى إصلاحات مثل الرعاية الصحية الشاملة، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وحماية البيئة، ورسوم مقبولة للتعليم الجامعي.جدير بالذكر أنّ مقعد دائرة الكونغرس الثالثة عشرة بولاية ميشيغان، ظلّ حكرًا على النائب الديمقراطي جون كونيرز، وذلك منذ عام 1965 حتى ديسمبر/ كانون أول الماضي، حين استقال بسبب اتهامات بـ"التحرش الجنسي".

وأثار فوز رشيدة في الانتخابات موجة من الاحتفالات بين أهلها وأقاربها ومدينتها في بيت عور الفوقا في الضفة الغربية، حيث هزمت طليب خمسة مرشحين آخرين في مقاطعة ميتشيغان في الانتخابات التمهيدية التي جرت في أغسطس/آب الماضي، وبهذا ستشغل مقعد جون كوينرز الذي ظل حكراً عليه منذ عام 1965.

وباعتبارها محامية ، فهي تسعى للدفاع عن فقراء مقاطعة ديترويت التي ولدت وتعيش فيها، واتهمت أحد رجال الأعمال الكبار بتلويث أحياء المقاطعة في الحملة الانتخابية، وكانت قد قاطعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء خطابه في الحملة الانتخابية عام 2016، منتقدة تأثير " المال الكبير" على سياسة البلاد.

وقالت صحيفة "تايمز أوف اسرائيل"، إنه رغم أنها ذات أصول فلسطينية، إلا أن وجهات نظرها على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي لا تحمل أي تصريحات أو آراء حول النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.

فقد سئلت عام 2016 عن سبب مقاطعتها لخطاب ترامب، وصفت نفسها بـ "امرأة أمريكية عربية مسلمة وأم".

وقالت أم رشيدة أثناء تلقيها التهاني عبر جهاز الآيباد من أقربائها في الضفة الغربية:" الحمد لله فازت رشيدة التي وقفت بالمرصاد للرئيس دونالد ترامب، ونأمل أن تهزمه في المرة القادمة".

وتعول عائلة رشيدة على ذكائها وقوتها ودفاعها عن حقوق الانسان، ومحاولتها المستمرة في دعم وتعزيز ثقة النساء بأنفسهن وقدراتهن.

ويُنظر لانتخابات النصفية الأولى في الولايات المتحدة على أنها تقييما واستفتاء على أداء رئيس البلاد في أول عامين من حكمه.

 


أخبار ذات صلة

نتنياهو يُضحي بوزارة الخارجية الإسرائيلية ويتمسك بوزارة الجيش

نتنياهو يُضحي بوزارة الخارجية الإسرائيلية ويتمسك بوزارة الجيش

أستراليا تُعيّن قائداً عسكرياً حاكماً عاماً للبلاد

أستراليا تُعيّن قائداً عسكرياً حاكماً عاماً للبلاد

تحطم طائرة هليكوبتر طبية في منطقة جبلية قرب مدينة بورتو البرتغالية

تحطم طائرة هليكوبتر طبية في منطقة جبلية قرب مدينة بورتو البرتغالية

وزير الداخلية الأمريكي يُغادر منصبه نهاية العام الجاري

وزير الداخلية الأمريكي يُغادر منصبه نهاية العام الجاري

يقدمه نفتالي بينت: قانون إسرائيلي جديد لطرد عائلات منفذي العمليات خارج الضفة

يقدمه نفتالي بينت: قانون إسرائيلي جديد لطرد عائلات منفذي العمليات خارج الضفة

(كابينت) يجتمع الأحد لبحث التطورات في الضفة الغربية

(كابينت) يجتمع الأحد لبحث التطورات في الضفة الغربية

ارتفاع عدد معتقلي احتجاجات فرنسا

ارتفاع عدد معتقلي احتجاجات فرنسا

نازيون يهجمون على مقابر اليهود في فرنسا

نازيون يهجمون على مقابر اليهود في فرنسا

التعليقات

الدنيا حكايات

اغتيال أبو مازن والعالول

اغتيال أبو مازن والعالول

شؤون فلسطينية

شملت إقليمي الشمال والوسطى.. &#34;المرأة الفتحاوية&#34; تواصل اجتماعاتها التحضيرية لمهرجان الانطلاقة

شملت إقليمي الشمال والوسطى.. "المرأة الفتحاوية" تواصل اجتماعاتها التحضيرية لمهرجان الانطلاقة

فتح تبحث دمج القطاعات العمالية في اللجان التحضيرية لإحياء ذكرى الانطلاقة

فتح تبحث دمج القطاعات العمالية في اللجان التحضيرية لإحياء ذكرى الانطلاقة

الهباش يُطالب العرب والمسلمين بقطع العلاقات مع أستراليا إذا اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل

الهباش يُطالب العرب والمسلمين بقطع العلاقات مع أستراليا إذا اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل

فتح شرق غزة تُدين عرقلة أجهزة حماس لعمل تلفزيون فلسطين

فتح شرق غزة تُدين عرقلة أجهزة حماس لعمل تلفزيون فلسطين

صور: حماس تواصل استعداداتها لمهرجان الانطلاقة 31

صور: حماس تواصل استعداداتها لمهرجان الانطلاقة 31

الإسلامية المسيحية: اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل غير قانوني وباطل

الإسلامية المسيحية: اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل غير قانوني وباطل

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين شرق الخليل بالحجارة

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين شرق الخليل بالحجارة

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

منوعات

منة فضالي تكشف حقيقة أزمة بدل الرقص وخلافها الأخير

منة فضالي تكشف حقيقة أزمة بدل الرقص وخلافها الأخير

فيديو: محمد عساف يفاجئ طفل فلسطيني يحلم برؤيته... لحظات مؤثرة

فيديو: محمد عساف يفاجئ طفل فلسطيني يحلم برؤيته... لحظات مؤثرة

ما سبب غضب ميرفت أمين.. وما علاقة زوج ابنتها؟

ما سبب غضب ميرفت أمين.. وما علاقة زوج ابنتها؟

مرصع بالذهب وبه صالون استقبال.. صور قبر الفنان الراحل حسن كامي تثير الجدل

مرصع بالذهب وبه صالون استقبال.. صور قبر الفنان الراحل حسن كامي تثير الجدل

فيديو: حسن الرداد يقلد إيمي سمير غانم ويحكي موقف طريف

فيديو: حسن الرداد يقلد إيمي سمير غانم ويحكي موقف طريف

بدرية أحمد تثير الجدل بـ&#34;إيحاءات جنسية&#34;.. ومطالبة بتدخل المباحث الإماراتية

بدرية أحمد تثير الجدل بـ"إيحاءات جنسية".. ومطالبة بتدخل المباحث الإماراتية

إليسا ترد لأول مرة بالفيديو على الساخرين من شفاهها

إليسا ترد لأول مرة بالفيديو على الساخرين من شفاهها

ملكة جمال سوريا &#34;سارة نخلة&#34; تفجر مفاجأة بشأن أنباء انفصالها عن زوجها

ملكة جمال سوريا "سارة نخلة" تفجر مفاجأة بشأن أنباء انفصالها عن زوجها

إطلالة بدوية مثيرة لـ&#34;نسرين أمين&#34;

إطلالة بدوية مثيرة لـ"نسرين أمين"

لن تصدق.. اعترافات صادمة لمهووسة ماجد المهندس

لن تصدق.. اعترافات صادمة لمهووسة ماجد المهندس

عربي

الكويت: قطر لم تُعطِ ظهرها للمصالحة الخليجية

الكويت: قطر لم تُعطِ ظهرها للمصالحة الخليجية

&#34;مرة إنارة ومرة ميزانية.. السيسي يصدم محافظ القاهرة بثلاثة أسئلة ويحرجه على الهواء

"مرة إنارة ومرة ميزانية.. السيسي يصدم محافظ القاهرة بثلاثة أسئلة ويحرجه على الهواء

قطر: مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام &#34;لا حول له ولا قوة&#34;

قطر: مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام "لا حول له ولا قوة"

(واللا) يزعم: عناصر من حزب الله حاولوا سرقة معدات تقنية إسرائيلية

(واللا) يزعم: عناصر من حزب الله حاولوا سرقة معدات تقنية إسرائيلية