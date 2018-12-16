أستراليا تُعيّن قائداً عسكرياً حاكماً عاماً للبلاد

رام الله - دنيا الوطنعينت أستراليا، قائداً عسكرياً حاكماً عاماً للبلاد، يمثل الملكة اليزابيث، رئيسة الدولة، قبل الانتخابات الاتحادية التي تجري في أيار/ مايو المقبل.وأعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون، يوم الأحد، تعيين ديفيد هيرلي، القائد السابق لقوة الدفاع الاسترالية والحاكم الحالي لولاية نيو ساوث ويلز في هذا المنصب، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز).وبدأ هيرلي البالغ من العمر (65 عاماً) مشواره في الجيش الأسترالي قبل 42 عاماً، حتى وصل إلى منصب قائد قوة الدفاع في 2011.وقال هيرلي في مؤتمر صحفي مشترك مع موريسون في كانبيرا: "إنني فخور جداً بتمثيل أستراليا في منصب الحاكم العام".