تحطم طائرة هليكوبتر طبية في منطقة جبلية قرب مدينة بورتو البرتغالية

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة الطوارئ البرتغالية‭ ‬(آي.إن.ئي.إم)‬: إن طائرة هليكوبتر طبية تحطمت في منطقة جبلية قرب مدينة بورتو ثاني أكبر مدن البرتغال، وهناك مخاوف من أن يكون كل من على متنها وعددهم أربعة، قد لقوا حتفهم.وذكرت محطة‭ ‬(أر.تي.بي) الرسمية، وصحيفة (كوريو دو مانها): إن الطائرة تحطمت، مما أدى إلى مقتل طيارين اثنين وممرضة وطبيب كانوا على متنها، فيما قالت هيئة (آي.إن.ئي.إم) إن عملية إنقاذ تجري ولكن لم يعثر على الطائرة بعد.وفُقدت الطائرة في نحو الساعة 6.30 بالتوقيت المحلي مساء السبت، بعد نقل مريض عمره (76 عاماً) كان مصاباً بمشكلات في القلب إلى مستشفى في بورتو، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز).وقالت (آي.إن.ئي.إم) إن الطائرة كانت في طريق عودتها إلى قاعدتها عندما تحطمت في أحوال جوية سيئة.