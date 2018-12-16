مباشر | توافد المواطنين لساحة الكتيبة بغزة للمشاركة في ذكرى إنطلاقة حركة حماس

دولي

وزير الداخلية الأمريكي يُغادر منصبه نهاية العام الجاري

وزير الداخلية الأمريكي يُغادر منصبه نهاية العام الجاري
وزير الداخلية الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يغادر وزير الداخلية الأمريكي، ريان زينك، منصبه نهاية العام الجاري، ليصبح أحدث مسؤول رفيع المستوى، يغادر الإدارة الأمريكية.

وشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له عبر( تويتر)، زينك على خدماته، وقال: إنه "أنجز الكثير خلال فترة توليه منصبه"، مضيفاً أنه سيعين وزيراً جديداً للداخلية، خلال الأسبوع المقبل، وفق ما ذكر موقع (بي بي سي).

وكان زينك، وهو قائد سابق بالبحرية الأمريكية، وعضو سابق بالكونغرس عن ولاية مونتانا، قد ثارت حوله مزاعم بالتورط في قضايا فساد.

أخبار ذات صلة

نائبة في الكونغرس الأمريكي تقرر ارتداء الثوب الفلسطيني عند قسم اليمين

نائبة في الكونغرس الأمريكي تقرر ارتداء الثوب الفلسطيني عند قسم اليمين

أستراليا تُعيّن قائداً عسكرياً حاكماً عاماً للبلاد

أستراليا تُعيّن قائداً عسكرياً حاكماً عاماً للبلاد

تحطم طائرة هليكوبتر طبية في منطقة جبلية قرب مدينة بورتو البرتغالية

تحطم طائرة هليكوبتر طبية في منطقة جبلية قرب مدينة بورتو البرتغالية

يقدمه نفتالي بينت: قانون إسرائيلي جديد لطرد عائلات منفذي العمليات خارج الضفة

يقدمه نفتالي بينت: قانون إسرائيلي جديد لطرد عائلات منفذي العمليات خارج الضفة

(كابينت) يجتمع الأحد لبحث التطورات في الضفة الغربية

(كابينت) يجتمع الأحد لبحث التطورات في الضفة الغربية

ارتفاع عدد معتقلي احتجاجات فرنسا

ارتفاع عدد معتقلي احتجاجات فرنسا

نازيون يهجمون على مقابر اليهود في فرنسا

نازيون يهجمون على مقابر اليهود في فرنسا

صحيفة: ترامب قد يَدخُل السجن نهاية فترة رئاسته

صحيفة: ترامب قد يَدخُل السجن نهاية فترة رئاسته

التعليقات

الدنيا حكايات

اغتيال أبو مازن والعالول

اغتيال أبو مازن والعالول

شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية: اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل غير قانوني وباطل

الإسلامية المسيحية: اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل غير قانوني وباطل

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين شرق الخليل بالحجارة

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين شرق الخليل بالحجارة

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

التميمي يُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جرائم إسرائيل

التميمي يُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جرائم إسرائيل

وزير الصحة يعود الجرحى في مجمع فلسطين الطبي ويطمئن على سير العمل

وزير الصحة يعود الجرحى في مجمع فلسطين الطبي ويطمئن على سير العمل

إدارة المرور تُعلن إغلاق عدد من الشوارع في مدينة غزة يوم الأحد

إدارة المرور تُعلن إغلاق عدد من الشوارع في مدينة غزة يوم الأحد

فتح: التحضيرات جارية لإحياء الذكرى 54 بقطاع غزة

فتح: التحضيرات جارية لإحياء الذكرى 54 بقطاع غزة

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب الخليل

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب الخليل

منوعات

ملكة جمال سوريا &#34;سارة نخلة&#34; تفجر مفاجأة بشأن أنباء انفصالها عن زوجها

ملكة جمال سوريا "سارة نخلة" تفجر مفاجأة بشأن أنباء انفصالها عن زوجها

إطلالة بدوية مثيرة لـ&#34;نسرين أمين&#34;

إطلالة بدوية مثيرة لـ"نسرين أمين"

لن تصدق.. اعترافات صادمة لمهووسة ماجد المهندس

لن تصدق.. اعترافات صادمة لمهووسة ماجد المهندس

هيفاء وهبي تحدث ضجة بطولها ووزنها

هيفاء وهبي تحدث ضجة بطولها ووزنها

المغربية جليلة: أعرف أن شغلي ولبسي حرام الناس تشوف معالم جسمي وشعري ولكن؟

المغربية جليلة: أعرف أن شغلي ولبسي حرام الناس تشوف معالم جسمي وشعري ولكن؟

فيديو: فستان لجين عمران لزفاف ابنتها مرصع بـ&#34;سواروفسكي&#34; والأحجار الكريمة

فيديو: فستان لجين عمران لزفاف ابنتها مرصع بـ"سواروفسكي" والأحجار الكريمة

نيرمين الفقي تخطف الأنظار برشاقتها وجمالها.. هل خضعت لعملية تكميم؟

نيرمين الفقي تخطف الأنظار برشاقتها وجمالها.. هل خضعت لعملية تكميم؟

فيديو &#34;غير محترم&#34; يجبر ملكة جمال أميركا على الاعتذار.. لن تتخيل مافعلته

فيديو "غير محترم" يجبر ملكة جمال أميركا على الاعتذار.. لن تتخيل مافعلته

حليمة بولند تستفز جمهورها بهدية صادمة لابنتها الطفلة

حليمة بولند تستفز جمهورها بهدية صادمة لابنتها الطفلة

ابنة الفنانة السورية وفاء موصللي تتعرض لحادث سير مروع

ابنة الفنانة السورية وفاء موصللي تتعرض لحادث سير مروع

عربي

(واللا) يزعم: عناصر من حزب الله حاولوا سرقة معدات تقنية إسرائيلية

(واللا) يزعم: عناصر من حزب الله حاولوا سرقة معدات تقنية إسرائيلية

جُهود مصرية لإعادة الهدوء في الضفة الغربية

جُهود مصرية لإعادة الهدوء في الضفة الغربية

الاتحاد البرلماني العربي يُدين تصعيد الاحتلال الدموي ضد الفلسطينيين ويرفض التطبيع معه

الاتحاد البرلماني العربي يُدين تصعيد الاحتلال الدموي ضد الفلسطينيين ويرفض التطبيع معه

هل تسمح السعودية بدخول شجرة &#34;الكريسماس&#34; لأراضيها؟

هل تسمح السعودية بدخول شجرة "الكريسماس" لأراضيها؟