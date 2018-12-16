وزير الداخلية الأمريكي يُغادر منصبه نهاية العام الجاري

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يغادر وزير الداخلية الأمريكي، ريان زينك، منصبه نهاية العام الجاري، ليصبح أحدث مسؤول رفيع المستوى، يغادر الإدارة الأمريكية.وشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له عبر( تويتر)، زينك على خدماته، وقال: إنه "أنجز الكثير خلال فترة توليه منصبه"، مضيفاً أنه سيعين وزيراً جديداً للداخلية، خلال الأسبوع المقبل، وفق ما ذكر موقع (بي بي سي).وكان زينك، وهو قائد سابق بالبحرية الأمريكية، وعضو سابق بالكونغرس عن ولاية مونتانا، قد ثارت حوله مزاعم بالتورط في قضايا فساد.