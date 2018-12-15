دولي

سيقدمه نفتالي بينت: قانون إسرائيلي جديد لطرد عائلات منفذي العمليات

سيقدمه نفتالي بينت: قانون إسرائيلي جديد لطرد عائلات منفذي العمليات
نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) اليوم السبت: إن الوزير الإسرائيلي عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، نفتالي بينت، سيقدم قانوناً ينص على طرد عائلات منفذي العمليات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها رفيعة قولها: إن كبار المسؤولين في جهاز الأمن العام (الشاباك) يدعمون بقوة القانون،  بهدف ردع الفلسطينيين، ومنع وقوع عمليات جديدة، على حد زعمهم.

وتزايدت العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون ضد إسرائيليين، خلال الأيام الأخيرة، حيث قُتل ثلاثة جنود الخميس الماضي، في عملية إطلاق نار قرب بلدة سلواد في رام الله، فيما أصيب تسعة مستوطنين في عملية قرب مستوطنة (عوفرا) مساء الأحد الماضي.

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