(كابينت) يجتمع الأحد لبحث التطورات في الضفة الغربية





يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مدينة رام الله، لليوم الثالث على التوالي، للبحث عن منفذي عملية إطلاق النار قرب سلواد، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.





وفجّرت سلطات الاحتلال فجر اليوم السبت، منزلا لعائلة أبو حميد في مخيم الأمعري، وسط مدينة رام الله.

رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية مساء اليوم السبت: إن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) سيجتمع يوم غد الأحد، لبحث تطورات الوضع في الضفة الغربية.