ارتفاع عدد معتقلي احتجاجات فرنسا

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة المحتجزين في احتجاجات "السترات الصفراء" في باريس اليوم السبت إلى 136 شخصا.وأفادت قناة (BFMTV) الفرنسية أنه تم احتجاز 136 شخصا، اعتقل 96 منهم في سجون.وذكرت الشرطة في باريس أن أقل من ثلاثة آلاف تجمعوا في العاصمة للمرة الخامسة على التوالي من المظاهرات التي كانت سلمية حتى الآن، أي ما يقارب نصف مستوى المشاركة في الأسبوع الماضي.وانتشرت الشرطة الفرنسية، بأعداد كبيرة في باريس حيث بلغ عددهم نحو 8000 رجل شرطة، مدعومين بـ14 عربة مدرعة كما تم الاستعانة بفرقة من الشرطة على الأحصنة.