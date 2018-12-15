نازيون يهجمون على مقابر اليهود في فرنسا

رام الله - دنيا الوطنقام وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنر، وعدد من المسؤولين بزيارة مقبرة يهودية، تعرضت للتدنيس بشعارات نازية قرب مدينة ستراسبورغ، التي شهدت هجوماً إرهابياً.وقال كاستانر في تغريدة على موقع (تويتر) عقب زيارة المقبرة الواقعة في منطقة هيرليشايم، إن السلطات تجري عملية بحث لتحديد واعتقال مرتكبي هذا العمل.ورسم مجهولون صلباناً معقوفة على 37 شاهد قبر، وعلى نصب تذكاري لإحياء ذكرى (الهولوكوست).ولم تُدل السلطات بمعلومات عما إذا كانت قد حددت مشتبهاً بهم في أعمال التخريب التي وقعت مساء الاثنين، صباح الثلاثاء الماضي، في البلدة التي تضم أقل من 5 آلاف شخص على بعد أميال قليلة من ستراسبورغ، شمالي شرق فرنسا.