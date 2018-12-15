فرنسا تستعد لاحتجاجات جديدة

رام الله - دنيا الوطناعلنت السلطات الفرنسية، نشر عشرات الآلاف من الشرطة في أنحاء البلاد، ونحو ثمانية آلاف في باريس، اليوم السبت، لمواجهة موجة جديدة من احتجاجات (السترات الصفراء) على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية.وقال رئيس شرطة باريس ميشيل ديلبييش لإذاعة (آر.تي.إل): "يجب أن نستعد للسيناريوهات الأسوأ"، مشيرًا إلى أن هناك قلقاً من احتمال تسلل جماعات تميل للعنف إلى (السترات الصفراء)، وستتولى شرطة مكافحة الشغب حماية المعالم المهمة، وإبعاد المحتجين عن القصر الرئاسي.يشار إلى أن المتظاهرين، يخرجون للشوارع اليوم السبت بعد أيام من قيام مسلح بإطلاق النار على مجموعة من الأفراد في سوق لهدايا عيد الميلاد، بمدينة ستراسبورغ في شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة عدد آخر.