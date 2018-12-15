أردوغان يكشف بعض ما قاله أحد قتلة خاشقجي خلال تقطيعه

رام الله - دنيا الوطن

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تفاصيل جديدة حول التسجيلات الخاصة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في اسطنبول أوائل تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.





وقال أردوغان، خلال كلمة له أمس الجمعة، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، إن التسجيلات الصوتية لعملية قتل خاشجقي، وثقت قول أحد الذين قتلوه "أنا أعرف كيف أُقطّع".



وأضاف أردوغان: "أطلعت على ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا، ولقد أسمعناهم جميعاً الرجل، وهو يقول بوضوح أعرف كيف أُقطع، إنه عسكري، كل ذلك في التسجيلات الصوتية"، دون أن يكشف تفاصيل أخرى بشأن التسجيل.





وعبر الرئيس التركي، عن انتقاده لتغيير السعودية لروايتها بشأن طريقة قتل خاشقجي، فيما تأتي تصريحاته بعد يوم من تبني مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، مشروع قرار يُحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.