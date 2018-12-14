دولي

محكمة الاتحاد الأوروبي ترفض التماسا قدمته حماس

محكمة الاتحاد الأوروبي ترفض التماسا قدمته حماس
رام الله - دنيا الوطن
ردت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الجمعة، بالرفض على التماس قدمته حركة حماس طالبت فيه شطب اسمها من القائمة السوداء للتنظيمات "الإرهابية"، وبالتالي إلغاء تجميد أرصدتها في دول الاتحاد.

ووفقا لموقع (مكان)، الاتحاد الأوروبي قد قرر تجميد أرصدة حماس وعناصرها ضمن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها دول الغرب ضد "الإرهاب" في أعقاب اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وقد ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوربي حكمًا سابقًا أصدرته محكمة أدنى لإزالة حركة حماس من قائمة الإرهاب في عام 2014.

وقالت المحكمة العامة في حكمها اليوم الجمعة: "إن تولي حماس السلطة عقب اجراء انتخابات تشريعية لا يبرر خرقها أساسيات وقوانين الاتحاد الأوروبي"، على حد تعبيرها.

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