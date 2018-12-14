تركيا: أمريكا تدعم منظمات "إرهابية" على حدودنا

رام الله - دنيا الوطنقال سليمان صويلو وزير الداخلية التركي: "إن أمريكا تدعم حزب العمال الكردستاني الإرهابي".وشكك الوزير في وصف الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بـ"حليفة" لتركيا، حسب وكالة أنباء (الأناضول).وخلال كلمته في افتتاح عدد من المشاريع في ولاية قسطموني، اليوم الجمعة، أشار صويلو، إلى أنأمريكا تدعم منظمات إرهابية على حدود تركيا، وتزود (ب ي د) بآلاف الشاحنات من الأسلحة.وأضاف: "الولايات المتحدة تأتي بعد ذلك وتقول نحن حلفاء مع تركيا، لا يمكن أن تكون هناك علاقة تحالف بهذا الشكل".وأوضح أن الولايات المتحدة تدعم (بي كا كا) من جهة، وتحاول خداع تركيا من خلال القول إنها "وضعت ثلاثة مسلحين على لائحة المطلوبين.وشدد صويلو على أن أمريكا أيدت (بي كا كا) و(ب ي د) وأنتجت تنظيم الدولة، واحتضنت كافة عناصر منظمة (غولن) التي قامت بمحاولة (انقلابية فاشلة) في تركيا.وقال وزير الداخلية التركي: "إن هناك من يأتون من على بعد آلاف الكيلومترات لزعزعة الشرق والغرب في العالم"، وأكد أن تركيا بوسعها التصدي لهذا الأمر عبر استقرارها السياسي.