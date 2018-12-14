ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم ستراسبورغ إلى أربعة أشخاص

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (رويترز)، بأن عدد ضحايا الهجوم الدموي الذي وقع الثلاثاء في مدينة ستراسبورغ الفرنسية ارتفع إلى أربعة قتلى.ونقلت الوكالة عن مسؤول في مكتب المدعي بباريس تأكيده، أن الضحية الرابع توفي اليوم الجمعة متأثرا بجروح أصيب بها جراء الاعتداء، على الرغم من مساعي الأطباء الرامية لإنقاذ حياته.وجاء ذلك بعد يوم من تصفية الشرطة للمهاجم المدعو شريف شيكات الذي أطلق النار وسط سوق عيد الميلاد في المدينة الفرنسية مما خلف حسب الحصيلة الأولية ثلاثة قتلى و13 جريحا.