دولي

فرنسا تناشد السترات الصفراء بعدم التظاهر يوم غد السبت

فرنسا تناشد السترات الصفراء بعدم التظاهر يوم غد السبت
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت الحكومة الفرنسية حركة (السترات الصفراء)، بعدم التظاهر غدا السبت، في وقت تتواصل فيه دعوات المحتجين للحشد، والتظاهر ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة.

وخاطب الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو المحتجين، قائلا: "بعدما تمكن اصحاب السترات الصفراء من التعبير عن غضبهم الذي سمعته الحكومة، ما نطلبه منكم بمسؤولية هو التعقل يوم السبت، وعدم الذهاب للتظاهر"، مشددا على أنه: "ليس من الحكمة التظاهر"، نظرا للتعبئة الكبيرة لقوات الشرطة في الأسابيع الأخيرة.

ودعت شخصيات حكومية "السترات الصفراء"، إلى وقف نشاطها، وقال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ريشار فيران، في تصريح إذاعي له: "الحركة يجب أن تتوقف للانتقال إلى بناء نموذج فرنسي جديد".

من جهتها، قامت شرطة باريس بإجراءات أمنية شبيهة بما قامت به الأسبوع الماضي، مع التركيز على النقاط الضعيفة، خاصة فرض حراسة أكبر على المتاجر والممتلكات. وقال ميشال دلبيش قائد شرطة باريس: "رغم إنقسام حركة السترات الصفراء يبقى إحتمال حصول سبت أسود أخطر من الذي سبقه قائمة".

وتم تجهيز 8 آلاف شرطي في باريس للتصدي غدا السبت لموجة جديدة من الاحتجاجات، فيما دعا وزير الداخلية الفرنسي المتظاهرين للتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن واقتصاده.

أخبار ذات صلة

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم ستراسبورغ إلى أربعة أشخاص

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم ستراسبورغ إلى أربعة أشخاص

الدفاع الروسية: انسحاب واشنطن من &#34;معاهدة الصواريخ&#34; سيتسبب في سباق التسلح

الدفاع الروسية: انسحاب واشنطن من "معاهدة الصواريخ" سيتسبب في سباق التسلح

صحيفة: الإمارات استضافت آيزنكوت مرتين والبحرين المحطة العربية الثانية لنتنياهو

صحيفة: الإمارات استضافت آيزنكوت مرتين والبحرين المحطة العربية الثانية لنتنياهو

الجيش الإسرائيلي يزيد من قواته برام الله وتخوفات من تكرار سيناريو 2014

الجيش الإسرائيلي يزيد من قواته برام الله وتخوفات من تكرار سيناريو 2014

آلاف المستوطنين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو بالقدس

آلاف المستوطنين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو بالقدس

حادث سير غيّرها وزوجها ترك عمله ليرعى أولادهما.. تعرّفوا إلى&#34;AKK&#34; خليفة ميركل

حادث سير غيّرها وزوجها ترك عمله ليرعى أولادهما.. تعرّفوا إلى"AKK" خليفة ميركل

اسمه مرتبط بفضيحة بطلها لبناني.. تعرّفوا إلى &#34;مستشار الظل&#34; الذي أنقذ ماكرون

اسمه مرتبط بفضيحة بطلها لبناني.. تعرّفوا إلى "مستشار الظل" الذي أنقذ ماكرون

نتنياهو يصف زعيم اليمين الإيطالي المتطرف بـ &#34;صديق كبير لإسرائيل&#34;

نتنياهو يصف زعيم اليمين الإيطالي المتطرف بـ "صديق كبير لإسرائيل"

التعليقات

الدنيا حكايات

رجال أعمال أونطة

رجال أعمال أونطة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم حرم جامعة خضوري بطولكرم

قوات الاحتلال تقتحم حرم جامعة خضوري بطولكرم

إصابات بالرصاص الاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

إصابات بالرصاص الاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

الرئيس يؤكد حرصه على مواصلة العمل من أجل تحرير جميع الأسرى

الرئيس يؤكد حرصه على مواصلة العمل من أجل تحرير جميع الأسرى

عودة: إجراءات حكومية لتحفيز الاستثمار في قطاع الأراضي والحفاظ على الحقوق والملكيات

عودة: إجراءات حكومية لتحفيز الاستثمار في قطاع الأراضي والحفاظ على الحقوق والملكيات

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

حماس: خروج شعبنا بالضفة وغزة يعكس وحدته وحقه الشرعي في مواجهة الاحتلال

حماس: خروج شعبنا بالضفة وغزة يعكس وحدته وحقه الشرعي في مواجهة الاحتلال

تعليق امتحانات نهاية الفصل الأول في &#34;القدس المفتوحة&#34; واستمرار الاحتجاجات

تعليق امتحانات نهاية الفصل الأول في "القدس المفتوحة" واستمرار الاحتجاجات

قيادي فلسطيني: الضفة ستشهد انتفاضة شعبية عارمة ردا على جرائم الاحتلال

قيادي فلسطيني: الضفة ستشهد انتفاضة شعبية عارمة ردا على جرائم الاحتلال

منوعات

فيديو: خبيرة تجميل عراقية نسخة طبق الأصل عن أحلام

فيديو: خبيرة تجميل عراقية نسخة طبق الأصل عن أحلام

فيديو: لجين عمران تستعد لحفل زواج ابنتها

فيديو: لجين عمران تستعد لحفل زواج ابنتها

شاهد كيف ينظر حبيب جينيفر لوبيز الى مشاهدها &#34;الجريئة&#34; في الافلام؟

شاهد كيف ينظر حبيب جينيفر لوبيز الى مشاهدها "الجريئة" في الافلام؟

شاهدوا بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة لن تصدقوا كيف كان شكله

شاهدوا بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة لن تصدقوا كيف كان شكله

شاهد آخر صورة نشرها.. وفاة الفنان المصري حسن كامي

شاهد آخر صورة نشرها.. وفاة الفنان المصري حسن كامي

قطعة قماش زرقاء خبأتها ميجان ماركل في فستان زفافها.. سر أخفته عن العالم

قطعة قماش زرقاء خبأتها ميجان ماركل في فستان زفافها.. سر أخفته عن العالم

ماذا حدث لها؟ إطلالة مريام فارس تثير دهشة متابعيها

ماذا حدث لها؟ إطلالة مريام فارس تثير دهشة متابعيها

إشادات فلسطينية بزيارة الفنان العراقي &#34;سعدون جابر&#34; لقرية الخان الأحمر

إشادات فلسطينية بزيارة الفنان العراقي "سعدون جابر" لقرية الخان الأحمر

سنة أولى زواج.. شيماء سيف تكشف كوارثها في المطبخ وضحك هستيري

سنة أولى زواج.. شيماء سيف تكشف كوارثها في المطبخ وضحك هستيري

عاد إليها بعد الطلاق وماتت على صدره.. قصة زواج فايزة أحمد ومحمد سلطان

عاد إليها بعد الطلاق وماتت على صدره.. قصة زواج فايزة أحمد ومحمد سلطان

عربي

غريفيث: &#34;اتفاق الحديدة&#34; خطوة لحل الأزمة الإنسانية في اليمن

غريفيث: "اتفاق الحديدة" خطوة لحل الأزمة الإنسانية في اليمن

ربما قبل نهاية العام الحالي.. الحريري: الحكومة ستشكَّل قريباً

ربما قبل نهاية العام الحالي.. الحريري: الحكومة ستشكَّل قريباً

رئيس البرلمان العربي يُدين الدعوات الإرهابية التي تستهدف حياة الرئيس محمود عباس

رئيس البرلمان العربي يُدين الدعوات الإرهابية التي تستهدف حياة الرئيس محمود عباس

الشيوخ الأمريكي يتبنى بالاجماع قراراً يحمل بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي

الشيوخ الأمريكي يتبنى بالاجماع قراراً يحمل بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي