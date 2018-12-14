دولي

صحيفة: الإمارات استضافت آيزنكوت مرتين والبحرين المحطة العربية الثانية لنتنياهو

صحيفة: الإمارات استضافت آيزنكوت مرتين والبحرين المحطة العربية الثانية لنتنياهو
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) مورت فريدمان، عن أن رئيس أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوت، زار دولة الإمارات العربية المتحدة سرا مرتين الشهر الماضي.

وأضاف: أن المسؤول العسكري الإسرائيلي التقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وعددا من كبار العسكريين الإماراتيين.

وتابع وفق صحيفة الاخبار اللبنانية الصادرة اليوم، أنه تم الاتفاق على بيع سلاح إسرائيلي لأبو ظبي، وعلى زيارة ضباط إماراتيين كبار لإسرائيل قريبا جدا، كاشفا عن أن المحطة الخليجية العلنية المقبلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد عُمان ستكون المنامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات فريدمان، جاءت خلال اجتماع عقد قبل أيام مع أعضاء كنيسة "مسيحية صهيونية" في مدينة تينت بولاية نيوجيرسي الأميركية.

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