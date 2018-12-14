دولي

الجيش الإسرائيلي يزيد من قواته برام الله وتخوفات من تكرار سيناريو 2014

الجيش الإسرائيلي يزيد من قواته برام الله وتخوفات من تكرار سيناريو 2014
جنود الاحتلال - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (واللا) الإسرائيلي: إن الجيش زاد من قواته في مدينة رام الله والضفة الغربية، بحثا عن الخلية التي نفذت عملية إطلاق النار أمس قرب سلواد شرق مدينة رام الله، وذلك قبل أن تنفذ هجوما آخر وتعدم المزيد من المستوطنين والجنود .

وكان ثلاثة جنود قتلوا صباح أمس الخميس، وأصيب رابع بجراح خطيرة في العملية، التي وقعت في (جفعات أساف) قرب سلواد.

وأضاف الموقع: أن الجندي المصاب لا يزال في خطر قاتل وحالته حرجة جداً.

من جهة أخرى، قالت (القناة 14) الإسرائيلية: إن هناك قلقا من أن "خلايا" حركة حماس في نابلس ورام الله ستحاول اختطاف إسرائيليين، كما حدث مع المستوطنين الثلاثة في حزيران/ يونيو 2014، مما أدى إلى إشعال المنطقة بأكملها بسبب التحريض المتنامي للشبكات ووسائل الإعلام الاجتماعية التابعة لحماس.

وأضافت القناة: أن هناك خوفا من التصعيد في أعقاب العمليات الأخيرة، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة جبهتين: في الجنوب ضد المظاهرات الأسبوعية بالقرب من السياج مع قطاع غزة وفي الضفة الغربية بعد سلسلة العمليات الأخيرة.

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