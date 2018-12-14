الجيش الإسرائيلي يزيد من قواته برام الله وتخوفات من تكرار سيناريو 2014





وأضاف الموقع: أن الجندي المصاب لا يزال في خطر قاتل وحالته حرجة جداً.



من جهة أخرى، قالت (القناة 14) الإسرائيلية: إن هناك قلقا من أن "خلايا" حركة حماس في نابلس ورام الله ستحاول اختطاف إسرائيليين، كما حدث مع المستوطنين الثلاثة في حزيران/ يونيو 2014، مما أدى إلى إشعال المنطقة بأكملها بسبب التحريض المتنامي للشبكات ووسائل الإعلام الاجتماعية التابعة لحماس.



وأضافت القناة: أن هناك خوفا من التصعيد في أعقاب العمليات الأخيرة، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة جبهتين: في الجنوب ضد المظاهرات الأسبوعية بالقرب من السياج مع قطاع غزة وفي الضفة الغربية بعد سلسلة العمليات الأخيرة.



وكان ثلاثة جنود قتلوا صباح أمس الخميس، وأصيب رابع بجراح خطيرة في العملية، التي وقعت في (جفعات أساف) قرب سلواد.