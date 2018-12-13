دولي

آلاف المستوطنين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو بالقدس

آلاف المستوطنين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن آلاف المستوطنين، من سكان مستوطنات الضفة الغربية، شاركوا، في تظاهرة احتجاجية أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالقدس.

وقالت القناة السابعة: "إن المتظاهرين احتجوا على تدهور الأوضاع الأمنية بالضفة الغربية، وذلك في أعقاب تزايد عمليات إطلاق النار تجاه المستوطنين بالضفة".

وأضافت القناة: "إن المتظاهرين حملوا يافطات كتب عليها (سئمنا الموت) و(موتنا أصبح أمامنا)، و(لن نسكت لأننا سئمنا الموت) و(اين الأمن يا سيد نتنياهو الذي وعدتنا به)".

وأشارت القناة السابعة، الى أن عشرات المستوطنين بالخليل، أغلقوا اليوم، الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة، وكذلك فعل عشرات من سكان المستوطنات المحاذية لرام الله، احتجاجا على العملية الأمنية التي أسفرت عن مقتل جنديين واصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة بعد إطلاق النار على مجموعة من الجنود قرب مستوطنة "جفعات آساف" قرب مدينة رام الله.

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