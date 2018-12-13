دولي

حادث سير غيّرها وزوجها ترك عمله ليرعى أولادهما.. تعرّفوا إلى"AKK" خليفة ميركل

حادث سير غيّرها وزوجها ترك عمله ليرعى أولادهما.. تعرّفوا إلى"AKK" خليفة ميركل
أنغريت كرامب-كارنباور
رام الله - دنيا الوطن
خلفت أنغريت كرامب-كارنباور (56 عاماً)، أو كما تُعرف في الصحافة الألمانية "أ.ك.ك"، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل (63 عاماً)، في رئاسة الحزب "المسيحي الديموقراطي" بعد ولاية دامت 18 عاماً. وتمكنت كرامب-كارنباور من الفوز بعد هزيمة منافسها فريدريش ميرتس. 

في تقرير عن كرامب-كارنباور، أوضحت قناة "دويتشه فيله" أنّها احتضنت زوجها فور فوزها، مشيرةً إلى أنّ يوم انتخابها كان حاسماً بالنسبة إلى الحزب الذي مر بأزمات خلال الفترة الماضية. 


ولفتت القناة إلى أنّها المرة الثانية على التوالي التي تجلس فيها امرأة على رأس "المسيحي الديموقراطي"، مبينةً أنّ كرامب-كارنباور فازت في التصويت بـ 517 صوتاً مقابل 482 صوتاً لميرتس. 

كرامب-كارنباور.. من هي؟ 


تعد أنغريت كرامب-كارنباور من الوجوه السياسية المعروفة في مسقط رأسها في ولاية زارلاند. وبين الحين والآخر تركب كرامب-كارنباور برفقة زوجها هيلموت، الذي تزوجته منذ 34 عاماً، أي عندما كانت بسن الـ22، ولديها منه ثلاثة شبان (مواليد 1988 و1991 و1998 على التوالي)، الدراجة النارية. 


وعن استبدال الأدوار الكلاسيكية للرجل والمرأة، تقول كرامب-كارنباور إنّها أبرمت اتفاقاً "براغماتياً" مع زوجها منذ البداية، إذ اتفقا على أن من يكسب أكثر يعمل دواماً كاملاً، في حين يلازم الآخر المنزل. 


ماذا عن توجهاتها السياسية؟ 

تؤكد أنغريت كرامب-كارنباور أن الحزب المسيحي هو "حزب الشعب" المتبقي في وسط المجتمع، وترفض باستمرار "التوجه اليميني" للحزب. وتعد كرامب-كارنباور مقربة من ميركل. ودرست كرامب-كارنباور العلوم السياسية والمحاماة، وعملت لمدة نصف عام كنائبة في البوندستاغ في عام 1998، لكنها عادت إلى تولي زمام الأمور السياسية في ولاية زارلاند. وعلى مدار 12 عاماً، ترأست كرامب-كارنباور، خلال منصبها كوزيرة، أربع وزارات مختلفة وهي السياسة الداخلية والأسرة والمرأة والتعليم والثقافة والعمل والشؤون الاجتماعية والعدالة، وأصبحت رئيسة وزراء زارلاند في العام 2011، وكانت ثاني امرأة في الاتحاد، تتولى رئاسة ولاية ألمانية.

كيف يراها الألمان؟ 

يُنظر إلى كرامب-كارنباور باعتبارها وريثة ميركل والخيار المعتدل لقيادة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.وتعد كارينباور شخصية براغماتية، بسيطة المظهر، وهادئة في تحليلاتها. وفي الوقت الذي أيدت فيه سياسة ميركل تجاه ملف اللاجئين واتخذت موقفا ليبراليا تجاه حقوق المرأة والحد الأدنى للأجور، عبّرت أيضا عن مواقف محافظة: فهي ككاثوليكية لديها نظرة تقليدية تجاه الزواج، وقد أعربت عن قلقها إزاء منح الأزواج المثليين حقوق التبني الكاملة. 

كما أنها مؤيدة لإعادة التجنيد لمدة عام أو الخدمة العامة. وقد أيدت حق الأقلية التركية في الاحتفاظ بالجنسية المزدوجة الألمانية والتركية. وعلى الرغم من أنّها توصف بميركل الصغيرة أو ميركل الثانية، ترفض كرامب-كارنباور هذه التسمية ويقول مراقبون إن هناك اختلافات واضحة بينهما. 

الحادث الذي غيّر حياتها! 

تعّرضت كرامب-كارنباور لحادث سير مروع في 18 كانون الثاني الفائت في الساعة الرابعة فجراً. وفي التفاصيل أنّ كرامب-كارنباور كانت متجهة للقاء مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي بهدف التحالف معه، إلاّ أنّ هذا الحادث أدخلها إلى المستشفى حيث بقيت لأيام. 


وبعدما استأنفت عملها المعتاد، أعربت كرامب-كارنباور عن خيبة أملها لعدم قدرتها المشاركة بالمفاوضات، إذ علّقت قائلةً: "يشبه الأمر غياب أحد لاعبي كرة القدم عن نهائي كأس العالم بسبب إصابة تعرّض لها قبل موعد المبارة. الأمر صعب، ولكنه يعلم المرء شيئًا: ليس هناك شخص لا يمكن استبداله". وبالفعل، جعلت كرامب-كارنباور نفسها شخصاً لا يمكن الاستغناء عنه بعد هذه الحادثة. 

"أستطيع و أريد"

في شباط 2018، انتقلت كرامب - كارينباور إلى برلين لتولي منصب أمين عام الحزب المسيحي الديموقراطي، وقالت أمام مؤتمر الحزب في العاصمة الألمانية، الذي انتخبها للمنصب: "أستطيع، أريد و سأفعل ولهذا السبب أكرس نفسي لخدمة الحزب". 

مشاريعها الجديدة؟ 

تقول القناة الألمانية إنّ من أهم مشاريع كرامب - كارينباور حتى الآن هو تطوير سياسة جديدة، تهدف إلى إعادة تعريف جوهر العلامة التجارية المحافظة في الحزب المسيحي الديموقراطي، بعد أن فقد الحزب ثقة الناخبين المحافظين والليبراليين، في ظل ميركل.

أخبار ذات صلة

اسمه مرتبط بفضيحة بطلها لبناني.. تعرّفوا إلى &#34;مستشار الظل&#34; الذي أنقذ ماكرون

اسمه مرتبط بفضيحة بطلها لبناني.. تعرّفوا إلى "مستشار الظل" الذي أنقذ ماكرون

نتنياهو يصف زعيم اليمين الإيطالي المتطرف بـ &#34;صديق كبير لإسرائيل&#34;

نتنياهو يصف زعيم اليمين الإيطالي المتطرف بـ "صديق كبير لإسرائيل"

استطلاع رأي: ثلث الأمريكان يدعمون إقامة دولة ثنائية القومية في إسرائيل

استطلاع رأي: ثلث الأمريكان يدعمون إقامة دولة ثنائية القومية في إسرائيل

ليبرمان: إحدى الخلايا التي كُشفت تتبع لحماس ويجب وقف تحويل الأموال لغزة

ليبرمان: إحدى الخلايا التي كُشفت تتبع لحماس ويجب وقف تحويل الأموال لغزة

قانون إسرائيلي يحرم نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة

قانون إسرائيلي يحرم نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة

وزير إسرائيلي يسقط داخل قاعة الكنيست

وزير إسرائيلي يسقط داخل قاعة الكنيست

ممثلة إباحية تعوض ترامب بـ 290 ألف دولار

ممثلة إباحية تعوض ترامب بـ 290 ألف دولار

ترامب يُعلّق على مساعي العائلة الحاكمة منع بن سلمان من تولي العرش

ترامب يُعلّق على مساعي العائلة الحاكمة منع بن سلمان من تولي العرش

التعليقات

الدنيا حكايات

رجال أعمال أونطة

رجال أعمال أونطة

شؤون فلسطينية

وزير الصحة: لم نُعلن حالة الطوارئ.. لكننا جاهزون لأي طارئ

وزير الصحة: لم نُعلن حالة الطوارئ.. لكننا جاهزون لأي طارئ

جبهة التحرير الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال وتطالب العالم بـ&#34;لجم&#34; قادته ومحاسبتهم

جبهة التحرير الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال وتطالب العالم بـ"لجم" قادته ومحاسبتهم

إطلاق الاعتصام الدائم لحماية منزل عائلة أبو حميد في رام الله

إطلاق الاعتصام الدائم لحماية منزل عائلة أبو حميد في رام الله

البرغوثي: الضفة الغربية تعيش أجواء انتفاضة شعبية حقيقية

البرغوثي: الضفة الغربية تعيش أجواء انتفاضة شعبية حقيقية

مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين شرق قلقيلية

مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين شرق قلقيلية

إصابة مواطنين بالاختناق بغاز الاحتلال في مواجهات ببلدة تقوع شرقي بيت لحم

إصابة مواطنين بالاختناق بغاز الاحتلال في مواجهات ببلدة تقوع شرقي بيت لحم

الشرطة تلقي القبض على شخص ادعى اختطافه في جنين

الشرطة تلقي القبض على شخص ادعى اختطافه في جنين

الشرطة تكشف ملابسات جريمة إضرار بمال الغير بقيمة 150 ألف شيكل في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة إضرار بمال الغير بقيمة 150 ألف شيكل في الخليل

منوعات

قطعة قماش زرقاء خبأتها ميجان ماركل في فستان زفافها.. سر أخفته عن العالم

قطعة قماش زرقاء خبأتها ميجان ماركل في فستان زفافها.. سر أخفته عن العالم

ماذا حدث لها؟ إطلالة مريام فارس تثير دهشة متابعيها

ماذا حدث لها؟ إطلالة مريام فارس تثير دهشة متابعيها

إشادات فلسطينية بزيارة الفنان العراقي &#34;سعدون جابر&#34; لقرية الخان الأحمر

إشادات فلسطينية بزيارة الفنان العراقي "سعدون جابر" لقرية الخان الأحمر

سنة أولى زواج.. شيماء سيف تكشف كوارثها في المطبخ وضحك هستيري

سنة أولى زواج.. شيماء سيف تكشف كوارثها في المطبخ وضحك هستيري

عاد إليها بعد الطلاق وماتت على صدره.. قصة زواج فايزة أحمد ومحمد سلطان

عاد إليها بعد الطلاق وماتت على صدره.. قصة زواج فايزة أحمد ومحمد سلطان

أبلة فاهيتا تفجر مفاجأة وتكشف اسمها الحقيقي.. وهذا ما قالته عن وائل كفوري

أبلة فاهيتا تفجر مفاجأة وتكشف اسمها الحقيقي.. وهذا ما قالته عن وائل كفوري

يوري مرقدي يطلق أغنية &#34;+18&#34;

يوري مرقدي يطلق أغنية "+18"

حليمة بولند تتغزل بنفسها &#34;سبحان اللي خلقني مافي أجمل مني&#34;.. والجمهور يصفعها

حليمة بولند تتغزل بنفسها "سبحان اللي خلقني مافي أجمل مني".. والجمهور يصفعها

شاهد: وعد تتعرض لموقف محرج جدًا على المسرح

شاهد: وعد تتعرض لموقف محرج جدًا على المسرح

اعترافات صادمة لفتاة ثرية تحرّشت بماجد المهندس في السعودية

اعترافات صادمة لفتاة ثرية تحرّشت بماجد المهندس في السعودية

عربي

لأول مرة في تاريخ البحرين.. سيدة تفوز برئاسة مجلس النواب

لأول مرة في تاريخ البحرين.. سيدة تفوز برئاسة مجلس النواب

الحكومة الأردنية: معارضة الخارج &#34;محرضون&#34; ينفذون &#34;أجندات مشبوهة&#34;

الحكومة الأردنية: معارضة الخارج "محرضون" ينفذون "أجندات مشبوهة"

لأول مرة في شبه الجزيرة العربية.. قُدّاس للبابا فرانسيس في هذه الدولة

لأول مرة في شبه الجزيرة العربية.. قُدّاس للبابا فرانسيس في هذه الدولة

شاهد كيف تغيرت ملامح سوزان مبارك؟

شاهد كيف تغيرت ملامح سوزان مبارك؟