نتنياهو يصف زعيم اليمين الإيطالي المتطرف بـ "صديق كبير لإسرائيل"

رام الله - دنيا الوطنوصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الداخلية الإيطالي ماثيو سالفيني، بأنه "صديق كبير لإسرائيل"، وذلك خلال اجتماعهما في القدس.ورحب نتنياهو بزيارة سالفيني، زعيم الحزب الإيطالي اليميني المتطرف (ليغا)، لإسرائيل، وقال: إنه خلال جولة قام بها على الحدود اللبنانية أمس، حصل على فرصة رؤية الأنفاق التي حفرها حزب الله.وأضاف نتنياهو: "هذا عمل عدواني واضح من جانب حزب الله ضدنا، وضد معايير المجتمع الدولي."وأضاف نتنياهو، أنه يجب على قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، تحمل مسؤولية "منع حزب الله من القيام بأعمال عدوانية ضد إسرائيل".كما قال لسالفيني إن قوة (يونيفيل)، التي يقودها الإيطالي ستافنو ديل كول، يجب أن "تلعب دوراً أقوى وأكثر تصميماً، ولكن في النهاية تقع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي".وبعد الاجتماع مع نتنياهو، وصل سالفيني لزيارة متحف الكارثة "ياد فاشيم".