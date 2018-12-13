دولي

ليبرمان: إحدى الخلايا التي كُشفت تتبع لحماس ويجب وقف تحويل الأموال لغزة

ليبرمان: إحدى الخلايا التي كُشفت تتبع لحماس ويجب وقف تحويل الأموال لغزة
أفيجدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
تحدث وزير الجيش السابق، أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم الخميس، عن استشهاد الشابين أشرف نعالوة، وصالح البرغوثي، اللذين اغتالتهما قوات الاحتلال الليلة الماضية، وفجر اليوم.

وقال ليبرمان عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن من الواضح دون أي شك، أن حالة واحدة على الأقل من الخلايا التي تم تصفيتها الليلة تتبع لحماس، وكانت تديرها قيادتها في قطاع غزة".

وجدد مطالبته للحكومة الإسرائيلية، بالإعلان على الفور عن وقف تحويل الأموال والوقود القطري لقطاع غزة.

وتتهم إسرائيل الشهيدين نعالوة والبرغوثي، بأنهما منفذا عمليتي (بركان) قبل تسعة أسابيع، و(عوفرا) مساء الأحد الماضي.

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