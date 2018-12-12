دولي

قانون إسرائيلي يحرم نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة

قانون إسرائيلي يحرم نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
وافق الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بالقراءة الأولى على ما يعرف بقانون (جدعون ساعر).

وينص القانون، على سحب صلاحية رئيس الدولة، التي تعطيه حق تكليف شخص غير رئيس أكبر حزب فائز بالانتخابات، بتشكيل الحكومة.

وبذلك يحرم نتنياهو من إمكانية تشكيل الحكومة القادمة.

ويتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، بالتآمر مع عضو الكنيست، جدعون ساعر، من الليكود، بتكليفه بتشكيل الحكومة، حيث تسود صراعات كبيرة بين نتنياهو من جهة وساعر وربلين من جهة أخرى.

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