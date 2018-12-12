وزير إسرائيلي يسقط داخل قاعة الكنيست

رام الله - دنيا الوطنأكدت مصدر إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الكنيست، علق أعماله اليوم بعد تعرض وزير الاتصالات، أيوب قرا، للاغماء اثناء انعقاد الجلسة العامة.ووفق الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن أيوب، تعرض للانهيار والسقوط على الأرض مغشيا عليه. مشيرةً إلى أنه تلقى العلاج الطبي في حينها.وقالت القناة العاشرة، إن قرا شعر بآلام حادة في الصدر وحاول الخروج من القاعة قبل أن يسقط عند بابها، مشيرةً إلى أن أحمد الطيبي أول عضو كنيست وصل إليه وحاول مساعدته.