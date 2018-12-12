دولي

ممثلة إباحية تعوض ترامب بـ 290 ألف دولار

ممثلة إباحية تعوض ترامب بـ 290 ألف دولار
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أمر قاض بأن تدفع ستورمي دانيالز ممثلة الأفلام الإباحية ما يزيد عن 290 ألف دولار لتعويض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن الرسوم القانونية التي أنفقها للدفاع عن نفسه في دعوى تشهير أقامتها ضده بسبب تغريدة.

وخسرت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، دعوى التشهير في تشرين الأول، عندما قال قاض اتحادي في لوس انجليس إن حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الأميركي توفر الحماية لتغريدة الرئيس.

وبعد ذلك الحكم، طلب محامو ترامب خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي ما يقرب من 800 ألف دولار كرسوم قانونية وعقوبات، لكن جيمس أوتيرو قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أقر في الحكم الصادر أمس الثلاثاء بأن يحصل ترامب على جزء من هذا المبلغ.

ومنح قرار أوتيرو معظم نفقات التقاضي التي طلبها محامو ترامب وقضى بدفع ألف دولار فقط كعقوبة.

وقال تشارلز هاردر أحد محامي ترامب في بيان "حكم المحكمة بالإضافة إلى حكم المحكمة السابق الذي رفض دعوى التشهير التي أقامتها ستورمي دانيالز ضد الرئيس يمثلان انتصار تاما للرئيس وهزيمة كاملة لستورمي دانيالز في هذه القضية".

وألمح مايكل أفيناتي، محامي دانيالز، في بيان إلى أن رسوم المحامين في دعوى التشهير ليست ذات أهمية كبيرة في معركة التقاضي الأكبر بين دانيالز وترامب.

وأقامت دانيالز دعوى التشهير ضد ترامب بعدما أنكر تأكيدها بأنها أقامت علاقة جنسية معه في 2006 وشكك في صحة روايتها بأنها تعرضت لتهديد عام 2011 لموافقتها على إجراء مقابلة صحفية بخصوص هذه العلاقة.

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