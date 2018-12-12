دولي

ترامب يُعلّق على مساعي العائلة الحاكمة منع بن سلمان من تولي العرش

ترامب يُعلّق على مساعي العائلة الحاكمة منع بن سلمان من تولي العرش
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يدعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الرغم من تقييم وكالة المخابرات المركزية (CIA) H) لذي يفيد بأنه أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي ومناشدات من أعضاء بمجلس الشيوخ له بالتنديد بحاكم المملكة الفعلي.

ووفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، فقد رفض ترامب التعليق على ما إذا كان الأمير محمد متورطاً في القتل، لكنه أكد على دعمه لولي عهد السعودية منذ مقتل خاشقجي قبل أكثر من شهرين.

وقال ترامب، في مقابلة مع (رويترز) بالبيت الأبيض: "هو زعيم السعودية، وهي حليف جيد للغاية"، فيما سألت الوكالة ترامب عما إذا كان دعمه للمملكة يعني دعمه للأمير محمد فقال: "حسناً، يعني ذلك بالتأكيد في الوقت الحالي".

وحسب (رويترز) فقد أبلغتها مصادر مقربة من الديوان الملكي، أن بعض أفراد العائلة الحاكمة في السعودية يسعون سعياً حثيثاًَ لمنع الأمير محمد من أن يصبح ملكاً، وبأنهم يعتقدون بأن الولايات المتحدة وترامب قد يلعبان دوراً حاسماً في ذلك الأمر.

وقال ترامب: "لم أسمع بذلك تماماً، بصراحة لا يمكنني التعليق عليه لأنني لم أسمع به على الإطلاق، في حقيقة الأمر إذا كان وصل لمسامعي شيء، فهو أنه متمكن من السلطة".

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