وزير الداخلية الإيطالي: حائط البراق ملك للجميع وسأزور رام الله قريبًا

رام الله - دنيا الوطنزار وزير الداخلية الإيطالي، زعيم اليمين المتطرف، ماثيو سالفيني، أمس الثلاثاء، حائط البراق، مؤكدًا أن الحائط يخص الجميع.ووفق ما نقلته صحيفة (هآرتس) فقد سألت سالفيني، حول ما إذا كان حائط البراق، يعتبر جزءًا من إسرائيل رغم أنه جزء من القدس الشرقية، فأجاب سالفيني: "هذا المكان ملك للجميع".وحول نقل سفارة بلاده إلى القدس، لم يقدم سالفيني جواباً قاطعًا، حيث قال "سأفكر في الأمر عندما أحصل على منصب يمكنني من خلاله البت في الأمر، الآن أنا وزير الداخلية، وليس وزير الخارجية".وسئل الوزير لماذا لم يلتق بالممثلين الفلسطينيين، فقال إنه سيفعل ذلك في زيارته المقبلة، وتابع: "أبعث بأمنياتي الطيبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولكن إذا نظرتم إلى جدول أعمالي المجنون".وأضاف، أن موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غير متوازن، وأن الاتحاد الأوروبي "يدين إسرائيل كل ربع ساعة".وقال: "للأسف فإن جزءاً من المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين لا تصل إلى العنوان الصحيح"، وبحسبه، فقد أكد أنه يجب الاعتراف بأن الكثير من معاداة السامية ومعاداة إسرائيل في أوروبا، تنبع من الهجرة من الدول الإسلامية.وتعرض سالفيني لانتقاد في بلاده، بعد أن وصف حزب الله اللبناني "بالإرهابيين الإسلاميين" خلال زيارته إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية.وفي بيان أصدرته وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا تارانتا، قيل إن كلمات سالفيني تسببت في إحراج، وتقويض وضع إيطاليا كوسيط مستقل في المنطقة.وقالت الوزيرة، إن إيطاليا هي جزء من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وقائدها إيطالي، مضيفة، "الأمم المتحدة تعتبر الجناح العسكري لحزب الله بأنه منظمة إرهابية، لكن الحزب اللبناني، الذي يمثل المنظمة ليس كذلك، بالطبع، فإن تصريحات الوزير تضع رجالنا الذين يعملون على الحدود الجنوبية في وضع صعب للغاية".ورداً على ذلك، هاجم سالفيني وزارة الدفاع في بلاده، خلال مؤتمر صحفي عقده في القدس، قائلاً: إنه "لا يفهم لماذا هم مندهشون للغاية لأنني وصفت حزب الله بالإرهابيين المسلمين".وأضاف: "لا أعتقد أن حزب الله، يحفر الأنفاق للذهاب للتسوق".