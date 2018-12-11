مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار شرقي فرنسا

رام الله - دنيا الوطنقتل شخص واحد وأصيب عشرة آخرون، في إطلاق نار في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا، بحسب الشرطة.وطوقت الشرطة التي قالت إن مرتكب الحادث ما زال طليقا، منطقة الحادث، وأوقفت حركة الترام والمواصلات فيها، فيما أفادت تقارير صحفية بأن الحادثة تقع بالقرب من سوق مخصص لأعياد الميلاد في أحد الميادين وسط المدينة.وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن "حادثا خطيرا يهدد الأمن العام" يجري وسط مدينة ستراسبورغ، وحضت سكان المدينة على البقاء في بيوتهم واتباع التعليمات والنصائح الصادرة السلطات الأمنية في المدينة.وقال شاهد العيان، بيتر فريتز في تصريحات لموقع (بي بي سي): إنه سمع إطلاق نار ووجد شخصا مصابا مسجى على جسر، وحاول إسعافه بيد أنه توفي متأثرا بجراحه.