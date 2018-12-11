نتنياهو: إسرائيل في أوج عملية (الدرع الشمالي) ونحقق نجاحا باهرا





وأضاف خلال لقائه برؤساء السلطات المحلية في شمال إسرائيل: أن "هذه الجهود يتم بذلها من أجل إنهاء التهديد الذي يشكله (حزب الله) على دولة إسرائيل، نحن ننزع الأسلحة الدقيقة التابعة لـ (حزب الله) ونحقق نجاحا باهرا ونحارب صواريخه وقذائفه والآن جاء الجهد الثالث هو كشف تهديد الأنفاق"، على حد زعمه.



وتابع مخاطبا رؤساء السلطات المحلية: "لو تحقق تهديد الأنفاق لكان يمس بكم وبمواطنيكم وبجنودنا هنا. (حزب الله) لن يواجه أي إشكالية بالخروج من تحت الأرض وبخطف أشخاص وبإدخالهم إلى نفق أو القيام بعمليات قتل وخطف داخل بلداتكم. العملية التي نقوم بها الآن تحبط ذلك".



وقال رئيس حكومة الاحتلال: إن "الجيش يقوم هنا بعمل رائع. ينبغي أن أشيد بعمليات التخطيط وبالحفاظ على السر، أيضا في (كابينت)، هذه الإنجازات تساهم معا في تحييد سلاح العدو، أخذت انطباعا بأن القادة والمقاتلين جاهزون بشكل كبير للاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات".





وأضاف: "لو حدث تصعيد فهو سيكون قويا وقاسيا جدا بالنسبة لـ (حزب الله)"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء: إن إسرائيل في أوج عملية (الدرع الشمالي)، وهي من شأنها إنهاء "تهديد الأنفاق".