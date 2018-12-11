دولي

نتنياهو: إسرائيل في أوج عملية (الدرع الشمالي) ونحقق نجاحا باهرا

نتنياهو: إسرائيل في أوج عملية (الدرع الشمالي) ونحقق نجاحا باهرا
نتنياهو: إسرائيل في أوج عملية (الدرع الشمالي) ونحقق نجاحا باهرا
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء: إن إسرائيل في أوج عملية (الدرع الشمالي)، وهي من شأنها إنهاء "تهديد الأنفاق".

وأضاف خلال لقائه برؤساء السلطات المحلية في شمال إسرائيل: أن "هذه الجهود يتم بذلها من أجل إنهاء التهديد الذي يشكله (حزب الله) على دولة إسرائيل، نحن ننزع الأسلحة الدقيقة التابعة لـ (حزب الله) ونحقق نجاحا باهرا ونحارب صواريخه وقذائفه والآن جاء الجهد الثالث هو كشف تهديد الأنفاق"، على حد زعمه.

وتابع مخاطبا رؤساء السلطات المحلية: "لو تحقق تهديد الأنفاق لكان يمس بكم وبمواطنيكم وبجنودنا هنا. (حزب الله) لن يواجه أي إشكالية بالخروج من تحت الأرض وبخطف أشخاص وبإدخالهم إلى نفق أو القيام بعمليات قتل وخطف داخل بلداتكم. العملية التي نقوم بها الآن تحبط ذلك".

وقال رئيس حكومة الاحتلال: إن "الجيش يقوم هنا بعمل رائع. ينبغي أن أشيد بعمليات التخطيط وبالحفاظ على السر، أيضا في (كابينت)، هذه الإنجازات تساهم معا في تحييد سلاح العدو، أخذت انطباعا بأن القادة والمقاتلين جاهزون بشكل كبير للاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات". 

وأضاف: "لو حدث تصعيد فهو سيكون قويا وقاسيا جدا بالنسبة لـ (حزب الله)"، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار شرقي فرنسا

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار شرقي فرنسا

الأورومتوسطي: ميثاق الهجرة الجديد خطوة مهمة لتحسين أوضاع المهاجرين عالمياً

الأورومتوسطي: ميثاق الهجرة الجديد خطوة مهمة لتحسين أوضاع المهاجرين عالمياً

(السترات الصفراء) ترفض خطاب ماكرون

(السترات الصفراء) ترفض خطاب ماكرون

بعد 5 أيام.. الجيش الأميركي يعترف بمقتل جنوده

بعد 5 أيام.. الجيش الأميركي يعترف بمقتل جنوده

نتنياهو: لقد واجهت رؤساء أمريكيين صِعاباً للغاية

نتنياهو: لقد واجهت رؤساء أمريكيين صِعاباً للغاية

نجل نتنياهو يصف اليساريين الإسرائيليين بالخونة

نجل نتنياهو يصف اليساريين الإسرائيليين بالخونة

وزير إيطالي: معاداة السامية تتنامى مع التطرف الإسلامي

وزير إيطالي: معاداة السامية تتنامى مع التطرف الإسلامي

وفد إسرائيلي يُناقش مع مسؤولين بالجيش الروسي تدمير أنفاق (حزب الله)

وفد إسرائيلي يُناقش مع مسؤولين بالجيش الروسي تدمير أنفاق (حزب الله)

التعليقات

الدنيا حكايات

رجال أعمال أونطة

رجال أعمال أونطة

شؤون فلسطينية

جبهة التحرير الفلسطينية تدين التهديدات بحق الرئيس عباس

جبهة التحرير الفلسطينية تدين التهديدات بحق الرئيس عباس

مجدلاني يحذر من تحريض الاحتلال على الرئيس عباس

مجدلاني يحذر من تحريض الاحتلال على الرئيس عباس

وفد من الشبيبة الفتحاوية بغزة يزور مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون

وفد من الشبيبة الفتحاوية بغزة يزور مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون

&#34;القيادة العامة&#34;: اقتحام الاحتلال لمقر (وفا) محاولة بائسة للتغطية على جرائم العدوان

"القيادة العامة": اقتحام الاحتلال لمقر (وفا) محاولة بائسة للتغطية على جرائم العدوان

بشارة ينفي أنباء اقتحام الاحتلال لمقر وزارة المالية

بشارة ينفي أنباء اقتحام الاحتلال لمقر وزارة المالية

الاحتلال يقتحم حي المصايف بمدينة رام الله ويداهم محالا تجارية

الاحتلال يقتحم حي المصايف بمدينة رام الله ويداهم محالا تجارية

حماس تنتظر من الرئيس عباس موقفاً &#34;عملياً جاداً&#34; إزاء تصريحات نتنياهو

حماس تنتظر من الرئيس عباس موقفاً "عملياً جاداً" إزاء تصريحات نتنياهو

الهباش: إسرائيل ترعى القتلة وتُمارس الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني

الهباش: إسرائيل ترعى القتلة وتُمارس الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني

منوعات

أحد أقاربها بفلسطين السبب.. حلا نورة تكشف أخيراً سبب إعلانها وفاة والدتها

أحد أقاربها بفلسطين السبب.. حلا نورة تكشف أخيراً سبب إعلانها وفاة والدتها

حلا الترك لا تُشبه نفسها بدون مكياج.. شاهد كيف صدمت الجمهور؟

حلا الترك لا تُشبه نفسها بدون مكياج.. شاهد كيف صدمت الجمهور؟

غادة عبدالرازق تستعرض نحافتها بوشم جديد على بطنها

غادة عبدالرازق تستعرض نحافتها بوشم جديد على بطنها

وفاة الفنان المصري محمود القلعاوي

وفاة الفنان المصري محمود القلعاوي

فيديو.. ريهام سعيد:&#34;جدتي كانت بتشرب سجاير وأنا بشيش ومانعة بنتي من اللبان&#34;

فيديو.. ريهام سعيد:"جدتي كانت بتشرب سجاير وأنا بشيش ومانعة بنتي من اللبان"

فيديو: &#34;الشيشة مسلية&#34; و&#34;إدمان المخدرات&#34;.. اعترافات جريئة للمشاهير على الهواء

فيديو: "الشيشة مسلية" و"إدمان المخدرات".. اعترافات جريئة للمشاهير على الهواء

قبلة لمراسلة &#34;LBCI&#34; أثناء تغطيتها &#34;السترات الصفراء&#34;.. وهذه ردّة فعلها

قبلة لمراسلة "LBCI" أثناء تغطيتها "السترات الصفراء".. وهذه ردّة فعلها

بعد رانيا يوسف.. اعلامية سعودية تثير الجدل بفستانها الجريء والفاضح

بعد رانيا يوسف.. اعلامية سعودية تثير الجدل بفستانها الجريء والفاضح

فيديو: فنانة مغربية تثير الجدل بسخريتها من الأساتذة الذين علموها والبصق عليهم

فيديو: فنانة مغربية تثير الجدل بسخريتها من الأساتذة الذين علموها والبصق عليهم

فيديو: نائب لبناني يهدد راغب علامة: &#34;لازم يطير راسه&#34;.. والأخير يرد

فيديو: نائب لبناني يهدد راغب علامة: "لازم يطير راسه".. والأخير يرد

عربي

شاهد: ضمن عملية (الدرع الشمالي).. إسرائيل تُعلن اكتشاف نفق ثالث لحزب الله

شاهد: ضمن عملية (الدرع الشمالي).. إسرائيل تُعلن اكتشاف نفق ثالث لحزب الله

عبر الأمم المتحدة.. تحرك عربي لتجديد تفويض (أونروا)

عبر الأمم المتحدة.. تحرك عربي لتجديد تفويض (أونروا)

أمير الكويت يدخل المستشفى

أمير الكويت يدخل المستشفى

الأردن يريد عودة سوريا للقمة العربية.. وبري يستغرب موقف لبنان

الأردن يريد عودة سوريا للقمة العربية.. وبري يستغرب موقف لبنان