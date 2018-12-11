(السترات الصفراء) ترفض خطاب ماكرون



وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، في ستراسبورغ، حيث يعقد البرلمان الأوروبي جلسة عامة: "إننا نتابع عن كثب الإجراءات الجديدة المحتملة التي جرى الإعلان عنها، لكن لا يمكننا التعليق عليها قبل أن يتم الإعلان عنها بطريقة صحيحة وبالتفصيل".



وأضاف: "لطالما كان موقف المفوضية الأوروبية واحداً في هذا الصدد، أي انفاق من خارج الموازنة الوطنية، يجب أن يتم تمويله من وفر أو تقشف".



وكان ماكرون أعلن، مساء الاثنين، في خطاب موجه للشعب الفرنسي، "سلسلة إجراءات ترمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين في محاولة منه لحل الأزمة، التي نتجت عن احتجاجات (السترات الصفراء).



رام الله - دنيا الوطناعتبرت حركة (السترات الصفراء)، في أول رد لها على خطاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن الإصلاح الاقتصادي، بأنه غير مقنع.وأكدت الحركة، أنها ستواصل احتجاجاتها في العاصمة باريس ومدن أخرى، حتى تلبية مطالبها، والتي تضم قائمة بـ 40 مطلباً تم إرسالها في وقت سابق إلى وسائل الإعلام المحلية.يأتي هذا، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها ستدرس بعناية انعكاسات وعود ماكرون على الميزانية الفرنسية، والتي أطلقها لامتصاص غضب (السترات الصفراء).