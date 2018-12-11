نتنياهو: لقد واجهت رؤساء أمريكيين صِعاباً للغاية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده مرت بظروف صعبة، طوال الـ 12 عامًا، التي ترأس فيها الحكومة الإسرائيلية.وأضاف نتنياهو، "يوجد في إسرائيل، رئيس وزراء، واجه طوال 12 عامًا، رؤساء أمريكيين صعاباً للغاية" في إشارة لباراك أوباما، لقد بنينا وبنينا وبنينا، ونحن الآن ندير ذلك من أجل الحصول على تشريع للمستوطنات، لأنه تجري الآن حملة قوية ضد المستوطنات التي بنيناها".وأكد نتنياهو، أنه "لم تكن هنا أي حكومة، ولن تكون هنا حكومة قادرة على صد هذه الضغوط، والمناورة في موضوع الاستيطان".