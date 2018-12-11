نجل نتنياهو يصف اليساريين الإسرائيليين بالخونة





وخلال النقاش في المحكمة، قال يئير نتنياهو: إن "إيبي بنيامين هو حثالة الجنس البشري"، فوبخه قاضي محكمة الصلح في تل أبيب، وطالبه "بالتحفظ على هذه اللغة التي لا مكان لها".



رام الله - دنيا الوطننشر يئير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على صفحته بموقع (فيسبوك) عدة صور لجهات تستخدم كلمة (خيانة).وكتب يئير: "إذن، الآن بات يسمح أخيراً، باستخدام هذه الكلمة، وأنا أقول ما يفكر به الجميع في الدولة.. المنظمات اليسارية التي تمولها حكومات أجنبية معادية، والسياسيون اليساريون، والإعلاميون الذين يقفون دائماً إلى جانب العدو، ودائما ضد المصالح اليهودية، ويتعاملون بقلوب قاسية مع ضحايا الإرهاب، ومع المستوطنين".وبعد ساعات قليلة، نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نصاً على (فيسبوك) كتب فيه: أنه "يرفض استخدام مصطلح (الخيانة) من قبل أي جانب في النقاش السياسي".وأرفق النص بمقطع فيديو محرّر، يتضمن تصريحات مختلفة لشخصيات استخدمت كلمة (خيانة)، بينهم رئيس الوزراء السابق إيهود براك، ورئيس حركة (جودة الحكم) أليعاد شرغا، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق عوزي أراد، والناشط الاجتماعي ايبي بنيامين وأنصاره.وكتب نتنياهو: "منذ التحقيق في ملف الغواصات الذي لم يكن رئيس الحكومة مشبوهاً فيه أبداً، بتهم إيهود باراك والمتظاهرون اليساريون وغيرهم، رئيس الوزراء نتنياهو بالخيانة، لم تقل وسائل الإعلام كلمة واحدة عن ذلك، فعلى ما يبدو يمكن من وجهة نظرهم، استخدام مصطلح (خائن) طالما كان موجهاً ضد رئيس الوزراء نتنياهو، ما يُعتبر محظوراً على اليمين، يسري أيضاً على اليسار، سئمنا المعيار المزدوج".ونشر نجل نتنياهو تصريحه، بعد فترة وجيزة من انتهاء جلسة المحكمة، بشأن دعوى القذف والتشهير التي قدمها ضد الناشط إيبي بنيامين.