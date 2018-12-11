وزير إيطالي: معاداة السامية تتنامى مع التطرف الإسلامي





وقال في مقابلة مع شبكة (سي.ان.ان) التلفزيونية "لا يمكن القول نحن معجبون بدولة إسرائيل، ونريد إقامة علاقات معها، لكننا فاشون جدد، الفاشية الجديدة تتعارض تماماً مع الروح والمبادئ والقيم التي أسست عليها دولة إسرائيل."



كما أن الزيارة إلى الكنيس الإيطالي في القدس، لم تعد قائمة في جدول الزيارة، رغم ذكرها في البرنامج الأصلي، وكان بعض أعضاء الجالية اليهودية في إيطاليا، قد نشروا عريضة، هذا الأسبوع، تنتقد احتضان السلطات الإسرائيلية لسالفيني.



رام الله - دنيا الوطنيصل نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين.وقال سالفيني في محادثة مع الصحافة الأجنبية، أمس، إن "معاداة السامية تتنامى مع التطرف الإسلامي، التي لا يهتم بها أحد".وأشار إلى زيارته لإسرائيل، وقال: "لا يتعين عليّ تبرير نفسي في كل مرة أذهب فيها إلى إسرائيل".ومن المتوقع، أن يصل سالفيني إلى إسرائيل، بعد ظهر اليوم، وسيجتمع مع بطريرك الللاتين، بيير باتيستا فيتسابلا، ومع وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، ووزير السياحة ياريف ليفين، وفي الليل، سيشارك في جولة في سوق محانيه يهودا في القدس.وفي صباح يوم غد الأربعاء، سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن ثم مع وزيرة القضاء اييلت شاكيد، ويضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للمحرقة، ومن ثم يغادر بعد الظهر عائداً إلى إيطاليا.ولن يستقبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الوزير الإيطالي. وقال مكتب ريفلين لصحيفة (هآرتس) إن السبب هو (الجدول الضيق)، لكن ريفلين كان قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أنه لا ينبغي على إسرائيل الترحيب بالحركات الفاشية الجديدة.