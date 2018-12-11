وفد إسرائيلي يُناقش مع مسؤولين بالجيش الروسي تدمير أنفاق (حزب الله)

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن وفداً من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، سيغادر إلى موسكو، اليوم الثلاثاء، لإطلاع نظرائه في الجيش الروسي على عملية (الدرع الشمالي) وقضايا أخرى، وفقاً لما اتفق عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ويترأس الوفد، رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أهارون حليوا، ومن المتوقع ان تستغرق الزيارة يوماً واحداً.وكان نتنياهو قد أبلغ بوتين، خلال محادثة هاتفية، جرت في نهاية السبوع الماضي، أن إسرائيل تعتزم مواصلة العمل ضد تهديد الأنفاق، وضد النشاط الإيراني على حدودها الشمالية، وتم الاتفاق على تنسيق لقاء لاحق بينهما.