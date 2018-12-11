الجيش الإسرائيلي: حققنا إنجازات باهرة في التعامل مع أنفاق (حزب الله)

وعزا هذه الإنجازات إلى عمل وحدة خاصة، تضم مختبرًا تكنولوجيا لتطوير تقنيات لكشف أنفاق، سبق وأن تم تشكيلها في قيادة المنطقة الشمالية قبل أربعة أعوام، مضيفاً أن قدرات أفراد المختبر وأساليب عمله، طورت بناءً على الخبرة التي اكتسبتها وحدات مماثلة في الجيش، تعمل على كشف الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة.



كما كشف النقاب عن أنه تم ضمن هذه الأساليب، نشر مجسات على امتداد الحدود بعضها ثابتة والأخرى متنقلة؛ لمساعدة القوات على كشف الأنفاق.

رام الله - دنيا الوطنقال المسؤول في الجيش الإسرائيلي يانيف افيتان: إنه تم تحقيق إنجازات باهرة، في التعامل مع الأنفاق، التي قام حزب الله بحفرها، موضحاً: أنه مع ذلك فالعملية في مراحلها الأولى.وأشار افيتان في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية العامة، إلى أن جيش الاحتلال، تمكّن من تحقيق التفوق العسكري على أعدائه في هذا الشأن، وفق تعبيره.