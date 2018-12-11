العثور على جثة شخص في مقر (غوغل) بنيويورك





وتقول الشرطة المحلية: إنه لا وجود لعلامات حدوث صدمة، ولا يبدو أن الموت مشتبه به، مشيرة إلى أن مكتب الفحص الطبي في مدينة نيويورك، سيحدد سبب الوفاة لاحقاً.



وقالت صفحة كروليك على موقع (لينكد إن) إن المتوفى بدأ العمل في شركة (غوغل)، في آب/ أغسطس الماضي، بعد أن كان متدرباً فيها منذ صيف عام 2017.



رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة، أنها عثرت على مهندس برمجيات يبلغ من العمر (22 عاماً) ميتا في مقر شركة (غوغل) في نيويورك.وعثر على سكوت كروليك، فاقداً الوعي في الطابق السادس من مبنى الشركة في تشيلسي، قرابة الساعة 9 مساء يوم الجمعة الماضي، وأعلن عن الوفاة من قبل العاملين في خدمة الطوارئ.