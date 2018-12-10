ليبرمان لنتنياهو: أصبحنا مماسح وخرجنا صفراً وعليك وقف تحويل الوقود والمال





وباركت حركة حماس عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة (عوفرا) مساء أمس الأحد، وأسفرت عن إصابة تسعة مستوطنين، أحدهم بجراح خطيرة، فيما تواصل قوات الاحتلال البحث عن منفذها.

ونقلت (القناة 14) الإسرائيلية عن ليبرمان، رداً على عملية (عوفرا) شمال شرق رام الله، أمس، وترحيب حركة حماس بها قوله: "لقد أصبحنا مماسح، خرجنا صفراً، خرجت دولة إسرائيل من تحت الأرض، أطلب من رئيس الوزراء، أن يعلن أنه بسبب ترحيب حماس بالإرهاب، فإننا سنتوقف عن نقل الوقود والمال إلى حماس".