ليبرمان لنتنياهو: أصبحنا مماسح وخرجنا صفراً وعليك وقف تحويل الوقود والمال
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، إلى وقف نقل الأموال والوقود إلى حركة حماس بغزة.
دعا وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، إلى وقف نقل الأموال والوقود إلى حركة حماس بغزة.
ونقلت (القناة 14) الإسرائيلية عن ليبرمان، رداً على عملية (عوفرا) شمال شرق رام الله، أمس، وترحيب حركة حماس بها قوله: "لقد أصبحنا مماسح، خرجنا صفراً، خرجت دولة إسرائيل من تحت الأرض، أطلب من رئيس الوزراء، أن يعلن أنه بسبب ترحيب حماس بالإرهاب، فإننا سنتوقف عن نقل الوقود والمال إلى حماس".
وباركت حركة حماس عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة (عوفرا) مساء أمس الأحد، وأسفرت عن إصابة تسعة مستوطنين، أحدهم بجراح خطيرة، فيما تواصل قوات الاحتلال البحث عن منفذها.
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