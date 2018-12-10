دولي

ليبرمان لنتنياهو: أصبحنا مماسح وخرجنا صفراً وعليك وقف تحويل الوقود والمال

ليبرمان لنتنياهو: أصبحنا مماسح وخرجنا صفراً وعليك وقف تحويل الوقود والمال
نتنياهو ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، إلى وقف نقل الأموال والوقود إلى حركة حماس بغزة.

ونقلت (القناة 14) الإسرائيلية عن ليبرمان، رداً على عملية (عوفرا) شمال شرق رام الله، أمس، وترحيب حركة حماس بها قوله: "لقد أصبحنا مماسح، خرجنا صفراً، خرجت دولة إسرائيل من تحت الأرض، أطلب من رئيس الوزراء، أن يعلن أنه بسبب ترحيب حماس بالإرهاب، فإننا سنتوقف عن نقل الوقود والمال إلى حماس".

وباركت حركة حماس عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة (عوفرا) مساء أمس الأحد، وأسفرت عن إصابة تسعة مستوطنين، أحدهم بجراح خطيرة، فيما تواصل قوات الاحتلال البحث عن منفذها.

أخبار ذات صلة

نتنياهو: زعماء عرب لا يريدون جعل الاستفادة من التطبيع رهينة للتعنت الفلسطيني

نتنياهو: زعماء عرب لا يريدون جعل الاستفادة من التطبيع رهينة للتعنت الفلسطيني

تركيا: مقتل خاشقجي جريمة وحشية وإيجاد جسده حق أساسي

تركيا: مقتل خاشقجي جريمة وحشية وإيجاد جسده حق أساسي

الرئيس الأوكراني المخلوع يطلب اللجوء لإسرائيل

الرئيس الأوكراني المخلوع يطلب اللجوء لإسرائيل

2019 سيكون الأشد حرارة

2019 سيكون الأشد حرارة

مجلس العموم البريطاني يُصوت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي غداً

مجلس العموم البريطاني يُصوت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي غداً

ماكرون يلقي خطابا حول الأزمة في بلاده وتوقعات باتخاذ تدابير جديدة

ماكرون يلقي خطابا حول الأزمة في بلاده وتوقعات باتخاذ تدابير جديدة

بتهمة الرشوة.. ترامب قد يواجه المساءلة والسجن

بتهمة الرشوة.. ترامب قد يواجه المساءلة والسجن

كاتس مهاجاً ليبرمان: يحاول غسل عاره بغزة بالتطاول على عملية &#34;الدرع الشمالي&#34;

كاتس مهاجاً ليبرمان: يحاول غسل عاره بغزة بالتطاول على عملية "الدرع الشمالي"

التعليقات

الدنيا حكايات

رجال أعمال أونطة

رجال أعمال أونطة

شؤون فلسطينية

شاهد: ما هي أكثر الأمثال الشعبية المتداولة فلسطينياً؟

شاهد: ما هي أكثر الأمثال الشعبية المتداولة فلسطينياً؟

الإحصاء الفلسطيني يعلن نتائج مسح مراقبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي 2018

الإحصاء الفلسطيني يعلن نتائج مسح مراقبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي 2018

المصري: عملية (عوفرا) تؤكد على إرادة المقاومة رغم مقصلة الاحتلال

المصري: عملية (عوفرا) تؤكد على إرادة المقاومة رغم مقصلة الاحتلال

النواجحة: نجحنا في الحفاظ على حياة المواليد غير مكتملي النمو

النواجحة: نجحنا في الحفاظ على حياة المواليد غير مكتملي النمو

الشعبية بغزة تستقبل وفداً قيادياً من حزب الشعب

الشعبية بغزة تستقبل وفداً قيادياً من حزب الشعب

نقابة الصحفيين تستنكر اعتقال الاحتلال صحفييْن في رام الله وطولكرم

نقابة الصحفيين تستنكر اعتقال الاحتلال صحفييْن في رام الله وطولكرم

ادعيس يُثمن موقف الأردن الداعم للقضية الفلسطينية والمقدسات

ادعيس يُثمن موقف الأردن الداعم للقضية الفلسطينية والمقدسات

العثور على جثة شخص جرفته السيول قرب مدينة الطيبة قبل أربعة أيام

العثور على جثة شخص جرفته السيول قرب مدينة الطيبة قبل أربعة أيام

منوعات

شاهد: رغم زيادة أوزانهن.. نجمات الرقص الشرقي لا يتوقفن عن &#34;الهز&#34;

شاهد: رغم زيادة أوزانهن.. نجمات الرقص الشرقي لا يتوقفن عن "الهز"

لأول مرة في الأوساط العربية.. حسين الجسمي يعلن مشاركته في احتفالات أعياد الميلاد بالفاتيكان

لأول مرة في الأوساط العربية.. حسين الجسمي يعلن مشاركته في احتفالات أعياد الميلاد بالفاتيكان

مريم أوزرلي تُقلد دينا في الرقص الشرقي

مريم أوزرلي تُقلد دينا في الرقص الشرقي

&#34;اللي رجال فيكم يسويها&#34;.. هل هذه العبارة هي التي قصمت ظهر الإعلامي علي العلياني؟

"اللي رجال فيكم يسويها".. هل هذه العبارة هي التي قصمت ظهر الإعلامي علي العلياني؟

أبلة فاهيتا سبب &#34;انفصال&#34; تيم حسن ووفاء كيلاني

أبلة فاهيتا سبب "انفصال" تيم حسن ووفاء كيلاني

فيديو: كيف رقصت يسرا وليلى علوي وبشرى على &#34;3 دقات&#34;؟

فيديو: كيف رقصت يسرا وليلى علوي وبشرى على "3 دقات"؟

شاهدوا شكل فستان رانيا يوسف قبل أن ترتفع بطانته وتحدث ضجة..وهذا سعره

شاهدوا شكل فستان رانيا يوسف قبل أن ترتفع بطانته وتحدث ضجة..وهذا سعره

فيديو: يسرا تتحدث عن اعتزالها... لماذا قالت &#34;حبعد وحنشغل في حياتي&#34;؟

فيديو: يسرا تتحدث عن اعتزالها... لماذا قالت "حبعد وحنشغل في حياتي"؟

فيديو: ماذا قالت ريهام سعيد عن عضلات بطن محمد صلاح؟

فيديو: ماذا قالت ريهام سعيد عن عضلات بطن محمد صلاح؟

هكذا اطل سعد المجرد بلا ملابس في احدث ظهور بعد اطلاق سراحه

هكذا اطل سعد المجرد بلا ملابس في احدث ظهور بعد اطلاق سراحه

عربي

الجبير: لن نُسلم قتلة خاشقجي لتركيا

الجبير: لن نُسلم قتلة خاشقجي لتركيا

قبل سنوات.. دولة خليجية سعت لشراء طائرات بدون طيار من إسرائيل

قبل سنوات.. دولة خليجية سعت لشراء طائرات بدون طيار من إسرائيل

التونسيون يطلقون السترات الحمراء

التونسيون يطلقون السترات الحمراء

تقديرات إسرائيلية.. عملية (الدرع الشمالي) تدخل مرحلتها الثانية

تقديرات إسرائيلية.. عملية (الدرع الشمالي) تدخل مرحلتها الثانية