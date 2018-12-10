نتنياهو: زعماء عرب لا يريدون جعل الاستفادة من التطبيع رهينة للتعنت الفلسطيني





وقال في مؤتمر عُقد ظهر اليوم في القدس، لسفراء إسرائيل في الخارج: إن مكانة إسرائيل في الحلبة الدولية تتنامى، وفق ما قال.

من جهة أخرى، قال رئيس حكومة الاحتلال: إن إسرائيل تهدف إلى اغتنام حقيقة اكتشاف أنفاق (حزب الله)، لتكثيف النضال الدبلوماسي الرامي إلى فرض عقوبات اقتصادية، أشد على الحزب وإيران.