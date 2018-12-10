نتنياهو: زعماء عرب لا يريدون جعل الاستفادة من التطبيع رهينة للتعنت الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن أهم تغيير حصل خلال الفترة الأخيرة، يتمثل بالعلاقات الجيدة مع العالم العربي، مضيفاً أن زعماء عرباً تحدث معهم، أوضحوا له أنهم لا يريدون "من الآن فصاعداً جعل الاستفادة من التطبيع مع إسرائيل رهينة للتعنت الفلسطيني".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن أهم تغيير حصل خلال الفترة الأخيرة، يتمثل بالعلاقات الجيدة مع العالم العربي، مضيفاً أن زعماء عرباً تحدث معهم، أوضحوا له أنهم لا يريدون "من الآن فصاعداً جعل الاستفادة من التطبيع مع إسرائيل رهينة للتعنت الفلسطيني".
وكشف وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلة العامة، النقاب عن أن سلطان عمان، قابوس بن سعيد، قرر السماح لشركة الطيران (العال) الإسرائيلية، باستخدام المجال الجوي للسلطنة.
من جهة أخرى، قال رئيس حكومة الاحتلال: إن إسرائيل تهدف إلى اغتنام حقيقة اكتشاف أنفاق (حزب الله)، لتكثيف النضال الدبلوماسي الرامي إلى فرض عقوبات اقتصادية، أشد على الحزب وإيران.
وقال في مؤتمر عُقد ظهر اليوم في القدس، لسفراء إسرائيل في الخارج: إن مكانة إسرائيل في الحلبة الدولية تتنامى، وفق ما قال.
التعليقات