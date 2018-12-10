تركيا: مقتل خاشقجي جريمة وحشية وإيجاد جسده حق أساسي

رام الله - دنيا الوطنانتقد وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، الموقف السعودي من التحقيقات التي تجريها بلاده في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وقال غول، وفق ما أورد موقع (عربي21)، إن بلاده لم تر من الجانب السعودي موقفاً بناء، موضحاً أن بلاده لم تحصل على الدعم اللازم من الجانب السعودي في التحقيقات التي تجريها في قضية خاشقجي، وأن الرياض التزمت الصمت حيال المطالب التركية.وأشار غول، إلى أن تركيا تجري التحقيقات بشكل دقيق، وأنه تم منع العثور على جسد خاشقجي، لافتاً إلى أن الجريمة وحشية ولا يمكن التستر عليها، وإيجاد جسد خاشقجي حق أساسي.وأوضاف أن تركيا ستسعى إلى الحصول على نتائج بالتعاون مع المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن بلاده استكملت كافة التحضيرات القانونية والتقنية بشأن التحقيق الدولي في القضية، و"في حال موافقة الرئيس أردوغان فإننا سنفتح تحقيقاً دولياً".يشار إلى أن تصريحات غول، جاءت رداً على ما أعلنه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن بلاده لن تسلم مواطنيها إلى تركيا، في إطار التحقيقات بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.وقال الجبير رداً على سؤال الصحفيين بشأن أمر اعتقال أصدره القضاء التركي لاثنين من المشتبه بقتلهم خاشقجي: "نحن لا نسلم مواطنينا".