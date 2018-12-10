دولي

الرئيس الأوكراني المخلوع يطلب اللجوء لإسرائيل

الرئيس الأوكراني المخلوع يطلب اللجوء لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
يعتزم الرئيس الأوكراني المخلوع، فيكتور يانوكوفيتش، الطلب من إسرائيل، اللجوء إليها للعلاج، بحسب ما نقل موقع (واينت)، اليوم، الاثنين، عن محاميه.

وأصيب يانوكوفيتش بجراح، الشهر الماضي، أثناء لعبه التنس في منفاه بالعاصمة الروسية، موسكو، حيث يقيم منذ فراره من أوكرانيا عام 2014، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وأعلنت أوكرانيا، أمس الأحد، أنها ستطلب من السلطات الإسرائيليّة، تسليمه لأنه مطلوب قضائيًا للاشتباه بإصداره أوامر بقتل 125 متظاهرًا خلال الاحتجاجات المناهضة لحكمه، بين شهري تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، وحتى فراره في شباط/فبراير 2014.

ويعتبر يانوكوفيتش مواليًا لروسيا، وساهم قراره بتعليق توقيع اتفاقية للتجارة الحرة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، عام 2013، بموجهة مظاهرات عارمة عمّت أوكرانيا، أدت إلى فراره إلى روسيا، ومن ثم اندلاع ثورة أهلية، واحتلال روسيا لشبه جزيرة القرم.

ومنذ فراره عام 2014، يقلّ يانوكوفيتش في زياراته الخارجيّة بسبب إدراج اسمه على لائحة (إنتربول) الدولية للمطلوبين، خشيةً من اعتقاله، لذلك يرجح موقع (واينت) أن يطلب يانوكوفيتش التزامًا مسبقًا من السلطات الإسرائيليّة بعدم اعتقاله.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيليّة، فإن طبيبًا إسرائيليًا، غادر إلى موسكو بعد إصابة يانوكوفيتش، وأجرى فحوصات طبيّة له ونصحه بالعلاج في إسرائيل.

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