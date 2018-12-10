دولي

2019 سيكون الأشد حرارة

2019 سيكون الأشد حرارة
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (اف.بي.ري) الروسي عن خبراء قولهم: إن السنوات الأربع الماضية، كانت من أشد السنوات حرارة، لكن يبدو أن سنة 2019 ستحطم الأرقام القياسية من حيث ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الموقع في تقريره: إن زيادة انبعاث الغازات الدفينة في الغلاف الجوي، التي وصلت إلى مستوى قياسي خلال السنة الحالية، يسرع من الاحتباس الحراري المتمثل في ارتفاع درجة الحرارة السطحية المتوسطة في العالم مع ارتفاع كمية ثاني أكسيد الكربون، وبعض الغازات الأخرى في الجو، وفقاً لترجمة صحيفة (عربي 21).

ويذكر، أن 406 أشهر الماضية، أظهرت أن درجات الحرارة ارتفعت وبشكل لافت، مقارنة بما كانت عليه في القرن العشرين، ووفقاً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كان متوسط درجة الحرارة في الهواء في سنة 2018 الأعلى مقارنة بالسنوات السابقة، حيث دفعت الشكوك التي راودت خبراء منظمة الأرصاد الجوية بالخبراء لجمع مختلف البيانات حول درجات الحرارة، التي توصلت إليها مخابر مستقلة.

وذكر الموقع، أن ارتفاعاً طفيفاً في متوسط درجات الحرارة العالمية، يمكن أن يؤدي إلى حدوث كوارث بيئية على مستويات مختلفة، ولا يهدد ارتفاع درجات الحرارة الإنسان فحسب، بل جميع الكائنات الحية.

وأضاف: من هذا المنطلق، يؤدي الاحتباس الحراري إلى زيادة معدل درجات الحرارة في الهواء، وفي المحيطات أيضاً، ما يشكل خطراً على الجزر المرجانية المسؤولة على حياة الآلاف من النباتات والحيوانات البحرية.

أخبار ذات صلة

مجلس العموم البريطاني يُصوت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي غداً

مجلس العموم البريطاني يُصوت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي غداً

ماكرون يلقي خطابا حول الأزمة في بلاده وتوقعات باتخاذ تدابير جديدة

ماكرون يلقي خطابا حول الأزمة في بلاده وتوقعات باتخاذ تدابير جديدة

بتهمة الرشوة.. ترامب قد يواجه المساءلة والسجن

بتهمة الرشوة.. ترامب قد يواجه المساءلة والسجن

كاتس مهاجاً ليبرمان: يحاول غسل عاره بغزة بالتطاول على عملية &#34;الدرع الشمالي&#34;

كاتس مهاجاً ليبرمان: يحاول غسل عاره بغزة بالتطاول على عملية "الدرع الشمالي"

الجيش الإسرائيلي ينصح سكان قريتين لبنانيتين بالتفكير في مغادرة منازلهم

الجيش الإسرائيلي ينصح سكان قريتين لبنانيتين بالتفكير في مغادرة منازلهم

جنرال إيراني: قوات حرس الحدود جاهزة لتنفيذ مختلف المهام

جنرال إيراني: قوات حرس الحدود جاهزة لتنفيذ مختلف المهام

نفتالي بينت: تدمير أنفاق (حزب الله) عملية هندسية مُعقدة

نفتالي بينت: تدمير أنفاق (حزب الله) عملية هندسية مُعقدة

مقتل 6 أشخاص جراء تدافع بملهى ليلي في إيطاليا

مقتل 6 أشخاص جراء تدافع بملهى ليلي في إيطاليا

التعليقات

الدنيا حكايات

رجال أعمال أونطة

رجال أعمال أونطة

شؤون فلسطينية

إقامة فعالية لإحياء ذكرى الشهيد زياد أبو عين بقرية (الخان الأحمر)

إقامة فعالية لإحياء ذكرى الشهيد زياد أبو عين بقرية (الخان الأحمر)

قوات الاحتلال تستولي على تسجيل كاميرات محلات تجارية في رام الله

قوات الاحتلال تستولي على تسجيل كاميرات محلات تجارية في رام الله

فتح: عقد الاستشاري يعكس حرص القيادة على تفعيل المؤسسات الحركية

فتح: عقد الاستشاري يعكس حرص القيادة على تفعيل المؤسسات الحركية

اعتداءات المستوطنين على مواطني الضفة الغربية متواصلة

اعتداءات المستوطنين على مواطني الضفة الغربية متواصلة

الزهار وأبو راس يزوران البقاع اللبناني ويلتقيان بشخصيات وأهالي المنطقة

الزهار وأبو راس يزوران البقاع اللبناني ويلتقيان بشخصيات وأهالي المنطقة

التربية: فلسطين تحقق مراكز متقدمة في مسابقة الحساب الذهني العالمية

التربية: فلسطين تحقق مراكز متقدمة في مسابقة الحساب الذهني العالمية

الديمقراطية: عملية (عوفرا) البطولية تأكيد على أن المقاومة مستمرة ضد الاحتلال

الديمقراطية: عملية (عوفرا) البطولية تأكيد على أن المقاومة مستمرة ضد الاحتلال

محمد يوسف شراب يُناشد الرئيس بتوفير كرسي كهربائي لذوي الاحتياجات الخاصة ليتحرك

محمد يوسف شراب يُناشد الرئيس بتوفير كرسي كهربائي لذوي الاحتياجات الخاصة ليتحرك

منوعات

لأول مرة في الأوساط العربية.. حسين الجسمي يعلن مشاركته في احتفالات أعياد الميلاد بالفاتيكان

لأول مرة في الأوساط العربية.. حسين الجسمي يعلن مشاركته في احتفالات أعياد الميلاد بالفاتيكان

مريم أوزرلي تُقلد دينا في الرقص الشرقي

مريم أوزرلي تُقلد دينا في الرقص الشرقي

&#34;اللي رجال فيكم يسويها&#34;.. هل هذه العبارة هي التي قصمت ظهر الإعلامي علي العلياني؟

"اللي رجال فيكم يسويها".. هل هذه العبارة هي التي قصمت ظهر الإعلامي علي العلياني؟

أبلة فاهيتا سبب &#34;انفصال&#34; تيم حسن ووفاء كيلاني

أبلة فاهيتا سبب "انفصال" تيم حسن ووفاء كيلاني

فيديو: كيف رقصت يسرا وليلى علوي وبشرى على &#34;3 دقات&#34;؟

فيديو: كيف رقصت يسرا وليلى علوي وبشرى على "3 دقات"؟

شاهدوا شكل فستان رانيا يوسف قبل أن ترتفع بطانته وتحدث ضجة..وهذا سعره

شاهدوا شكل فستان رانيا يوسف قبل أن ترتفع بطانته وتحدث ضجة..وهذا سعره

فيديو: يسرا تتحدث عن اعتزالها... لماذا قالت &#34;حبعد وحنشغل في حياتي&#34;؟

فيديو: يسرا تتحدث عن اعتزالها... لماذا قالت "حبعد وحنشغل في حياتي"؟

فيديو: ماذا قالت ريهام سعيد عن عضلات بطن محمد صلاح؟

فيديو: ماذا قالت ريهام سعيد عن عضلات بطن محمد صلاح؟

هكذا اطل سعد المجرد بلا ملابس في احدث ظهور بعد اطلاق سراحه

هكذا اطل سعد المجرد بلا ملابس في احدث ظهور بعد اطلاق سراحه

صور: انتقادات للفنانة وعد أثناء تأدية العمرة

صور: انتقادات للفنانة وعد أثناء تأدية العمرة

عربي

الجبير: لن نُسلم قتلة خاشقجي لتركيا

الجبير: لن نُسلم قتلة خاشقجي لتركيا

التونسيون يطلقون السترات الحمراء

التونسيون يطلقون السترات الحمراء

بعد مظاهرات عارمة: الحكومة الأردنية تُقرر سحب مشروع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية

بعد مظاهرات عارمة: الحكومة الأردنية تُقرر سحب مشروع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية

مصرع سبعة مسؤولين في تحطم طائرة مروحية شرقي السودان

مصرع سبعة مسؤولين في تحطم طائرة مروحية شرقي السودان