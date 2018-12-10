2019 سيكون الأشد حرارة

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (اف.بي.ري) الروسي عن خبراء قولهم: إن السنوات الأربع الماضية، كانت من أشد السنوات حرارة، لكن يبدو أن سنة 2019 ستحطم الأرقام القياسية من حيث ارتفاع درجات الحرارة.وقال الموقع في تقريره: إن زيادة انبعاث الغازات الدفينة في الغلاف الجوي، التي وصلت إلى مستوى قياسي خلال السنة الحالية، يسرع من الاحتباس الحراري المتمثل في ارتفاع درجة الحرارة السطحية المتوسطة في العالم مع ارتفاع كمية ثاني أكسيد الكربون، وبعض الغازات الأخرى في الجو، وفقاً لترجمة صحيفة (عربي 21).ويذكر، أن 406 أشهر الماضية، أظهرت أن درجات الحرارة ارتفعت وبشكل لافت، مقارنة بما كانت عليه في القرن العشرين، ووفقاً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كان متوسط درجة الحرارة في الهواء في سنة 2018 الأعلى مقارنة بالسنوات السابقة، حيث دفعت الشكوك التي راودت خبراء منظمة الأرصاد الجوية بالخبراء لجمع مختلف البيانات حول درجات الحرارة، التي توصلت إليها مخابر مستقلة.وذكر الموقع، أن ارتفاعاً طفيفاً في متوسط درجات الحرارة العالمية، يمكن أن يؤدي إلى حدوث كوارث بيئية على مستويات مختلفة، ولا يهدد ارتفاع درجات الحرارة الإنسان فحسب، بل جميع الكائنات الحية.وأضاف: من هذا المنطلق، يؤدي الاحتباس الحراري إلى زيادة معدل درجات الحرارة في الهواء، وفي المحيطات أيضاً، ما يشكل خطراً على الجزر المرجانية المسؤولة على حياة الآلاف من النباتات والحيوانات البحرية.