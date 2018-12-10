دولي

مجلس العموم البريطاني يُصوت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي غداً

مجلس العموم البريطاني يُصوت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي غداً
مجلس العموم
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يتم التصويت يوم الثلاثاء، على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، في مجلس العموم، وذلك وسط دعوات متصاعدة لرئيسة الوزراء، تيريزا ماي، للعودة إلى بروكسل، وإعادة التفاوض بشأن الاتفاق.

وأعلن وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية، ستيفن باركلي، أن ماي قد تبقى في منصبها، إذا رفض أعضاء البرلمان، كما هو متوقع، خطتها للخروج.

وحذرت رئيسة الوزراء رافضي الاتفاق في حزب المحافظين، من أن ذلك قد يقود إلى انتخابات مبكرة، وأن هناك "خطراً حقيقياً، يتمثل في إمكانية عدم الخروج من الاتحاد".

وقال وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، وهو أحد أبرز داعمي الخروج: إن ماي قد تبقى في منصبها إذا خسرت التصويت، لكن يتحتم عليها حينئذ إعادة التفاوض مع بروكسل على الاتفاق، وفق ما ذكر موقع (بي بي سي).

وجرى التفاوض على اتفاق الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوربي، وصدق عليه قادة دول الاتحاد، لكن يلزمه أيضاً تصديق البرلمان البريطاني.

ويتوقع على نطاق واسع، أن تخسر الحكومة البريطانية التصويت، حيث أعلن حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي، وعشرات النواب من حزب المحافظين رفضهم للاتفاق.

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