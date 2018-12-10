ماكرون يلقي خطابا حول الأزمة في بلاده وتوقعات باتخاذ تدابير جديدة





ومن المقرر أن يلتقي ماكرون بممثلين عن النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل، في محاولة لنزع فتيل أسابيع من الاضطرابات في باريس ومدن أخرى.



وشهدت فرنسا أربعة أسابيع من الاحتجاجات العنيفة ضد رفع ضريبة الوقود، وتكاليف المعيشة وغيرها من القضايا، فيما خرج حوالى 136 ألف متظاهر من "السترات الصفراء" إلى الشوارع يوم السبت على الرغم من اعتقال أكثر من 1200 شخص.



ووصف وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، احتجاجات ذوي "السترات الصفراء" بأنها "كارثة" للاقتصاد الفرنسي، وذلك بعد إغلاق عدد من المواقع السياحية، ومن بينها برج إيفل ومتحف اللوفر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.



ووصف لومير الوضع السائد بأنه "أزمة" للمجتمع وللديمقراطية، وقال خلال زيارة تفقدية للمحلات التجارية التي تعرضت لأضرار خلال الاحتجاجات: "إنها كارثة للتجارة وكارثة على اقتصادنا".



رام الله - دنيا الوطنيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا من المتوقع أن يعلن خلاله عن تدابير تتخذها الحكومة الفرنسية، ردا على مطالب محتجين، تظاهروا منذ أسابيع احتجاجا على زيادة في الضرائب.