بتهمة الرشوة.. ترامب قد يواجه المساءلة والسجن

رام الله - دنيا الوطن

أكد نواب عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب، قد يواجه مساءلة، ويتعرض للسجن، إذا ثبت أن الأموال التي قال محاميه السابق: إنه تم دفعها لأشخاص لالتزام الصمت، تمثل انتهاكاً لقواعد تمويل الحملة.



وسعى ممثلو الادعاء الاتحادي إلى إصدار حكم بالسجن على مايكل كوهين، محامي ترامب لفترة طويلة لدفعه أموالاً لممثلة أفلام إباحية، ونجمة سابقة لمجلة بلاي بوي، بناء على طلب ترامب، والتهرب من الضرائب.





وقال النائب الديمقراطي الأمريكي، جيرولد نادلر لمحطة (سي إن إن)، إنه إذا ثبت أن هذه المبالغ تمثل انتهاكاً للقواعد المالية للحملة الانتخابية، فستكون أساساً لمساءلة الرئيس.

ووفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، فإنه في وقت سابق، أشارت ملفات في قضايا تتعلق بحملة الانتخابات الرئاسية في 2016 إلى نقاط قد تسبب مشكلات لترامب، من بينها ما إذا كان قد أصدر تعليمات بدفع مبالغ لامرأتين خلال الحملة كي تلتزمان الصمت بشأن علاقات معهما.وأضاف نادلر، الذي سيرأس اللجنة القضائية، عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في كانون الثاني/ يناير "حسناً ستكون مخالفات تستحق المساءلة".وبموجب القانون الأمريكي، يتعين كشف المساهمات في الحملة الانتخابية، فيما يحدد القانون هذه المساهمات بأنها أشياء ذات قيمة تقدم لأي حملة انتخابية من أجل التأثير على الانتخابات، كما يجب ألا تتجاوز مثل هذه المساهمات 2700 دولار لكل شخص.من ناحيته، لم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق، وقالت المتحدثة سارة ساندرز، إن كوهين كذب مراراً، وإن هذا الملف غير مهم.